Internet w firmie – dlaczego liczy się nie tylko szybkość łącza?

Klient czeka, obraz znika. Skąd bierze się problem?

Wyobraź sobie typowy poniedziałek: rozmawiasz z kontrahentem, pracownik wysyła projekt, a księgowość korzysta z programu internetowego. Nagle dźwięk się urywa. Prosisz o powtórzenie pytania, przepraszasz, próbujesz połączyć się ponownie. Tracisz czas, a przecież za chwilę czeka następna decyzja.

Problem nie zawsze wynika ze zbyt wolnego pobierania. Liczą się: wysyłanie danych, opóźnienia i stabilność połączenia. Jeżeli rozmowa urywa się mimo szybkiego łącza, warto przyjrzeć się całej drodze sygnału: od operatora po urządzenie na Twoim biurku. Czasem pomoże przestawienie urządzenia, czasem inne łącze. Najpierw przyda się diagnoza, a dopiero później decyzja o usłudze.

A co właściwie warto ocenić przed podpisaniem umowy? Zacznijmy od parametrów, za którymi kryją się codzienne sytuacje.

Szybkość robi wrażenie. Te parametry decydują o komforcie

Konkretna prędkość, np. „do 1 Gb/s” informuje o maksymalnej wartości w określonych warunkach, a nie o jednakowym wyniku na każdym komputerze. Wybór usługi polecamy oprzeć na liczbie pracowników, rodzaju zadań i planach rozwoju firmy.

Najważniejsze wskaźniki:

pobieranie danych – wpływa na otwieranie dużych plików i pobieranie materiałów od klientów;

– wpływa na otwieranie dużych plików i pobieranie materiałów od klientów; wysyłanie danych – przydaje się podczas przekazywania projektów i tworzenia kopii zapasowych;

– przydaje się podczas przekazywania projektów i tworzenia kopii zapasowych; opóźnienie – krótszy czas odpowiedzi sieci sprzyja płynnym rozmowom i obsłudze programów internetowych;

– krótszy czas odpowiedzi sieci sprzyja płynnym rozmowom i obsłudze programów internetowych; stabilność – ogranicza niespodziewane przerwy, szczególnie uciążliwe podczas sprzedaży oraz spotkań;

– ogranicza niespodziewane przerwy, szczególnie uciążliwe podczas sprzedaży oraz spotkań; zasięg sieci bezprzewodowej – decyduje, czy połączenie dociera również do dalszego gabinetu i zaplecza.

Co odczujesz najszybciej? Opóźnienia podczas wysyłania ważnego pliku.

Dlaczego wysyłanie bywa ważniejsze, niż sądzisz?

Być może wysyłasz klientowi zdjęcia produktów tuż przed zatwierdzeniem zamówienia. Pasek postępu stoi, telefon dzwoni, a Ty zastanawiasz się, czy zdążysz. Przy dużych plikach prędkość wysyłania bywa ważniejsza niż pobieranie. Światłowód może być rozsądnym rozwiązaniem dla firmy regularnie przesyłającej dokumenty i prowadzącej spotkania na odległość. Łącze nie pomoże jednak, jeśli sygnał nie dociera do stanowiska pracy.

Dlaczego pełny zasięg w biurze nie jest oczywisty?

Sygnał bezprzewodowy słabnie za grubymi ścianami i przy większej odległości od urządzenia rozdzielającego internet. Stąd znajoma sytuacja: przy recepcji wszystko działa, na zapleczu terminal lub komputer traci połączenie. Pomocne bywają w tym przypadku właściwe ustawienie urządzenia i wzmacniacz sygnału. Przed zwiększeniem prędkości usługi należy ustalić, czy problem nie leży wewnątrz lokalu.

Nawet świetnie zaplanowana sieć nie usuwa jednak każdego ryzyka. Co zrobisz, jeżeli kłopot pojawi się tuż przed ważnym terminem?

Awaria przed wysyłką oferty? Liczy się dostęp do pomocy

Zastanawiasz się, kto zajmie się komputerem, jeżeli program odmówi posłuszeństwa? W małej firmie nie zawsze pracuje informatyk. Samodzielne szukanie przyczyny zabiera energię, a niedokończona oferta może przełożyć się na utracone zamówienie.

Informacje o internecie firmowym ze wsparciem Orange znajdziesz tutaj: https://www.orange.pl/male-srednie-firmy/internet-firmowy-ze-wsparciem. Oferta światłowodu dla firm obejmuje warianty prędkości, a w Paczce S przewidziano zdalne wsparcie informatyczne przy problemach ze sprzętem i oprogramowaniem oraz rozszerzoną CyberTarczę.

Pomoc specjalisty ułatwia zdiagnozowanie usterki komputera, zamiast zostawiać Cię z kolejnym problemem do samodzielnego rozwiązania. Zakres pomocy zależy od wybranego pakietu.

Awaria łącza i usterka komputera wymagają przecież odmiennej interwencji.

A jeżeli pomoc przez telefon nie wystarczy?

Orange oferuje również Paczkę L, obejmującą rozszerzone wsparcie z przyjazdem technika, stały adres IP (niezmienny adres połączenia w internecie) i określony czas naprawy łącza zgodnie z umową. Dobrze jest poznać te zapisy przed wyborem, szczególnie jeśli od połączenia zależy obsługa zamówień.

Pomoc po awarii uspokaja, lecz ważne jest także ograniczanie zagrożeń, zanim zakłócą pracę całego zespołu.

Jeden podejrzany odnośnik, mnóstwo nerwów. Jak chronić firmę?

Przychodzi wiadomość przypominająca fakturę od dostawcy. Pracownik spieszy się i otwiera odnośnik. Taka pomyłka może narazić dane firmy lub klientów. CyberTarcza Orange pomaga blokować dostęp do niebezpiecznych stron, lecz nie zastępuje ostrożności, aktualizacji programów ani kopii zapasowych. Przydatne jest też krótkie ustalenie w zespole: podejrzane wiadomości weryfikujecie innym kanałem, zanim ktokolwiek poda hasło.

Bezpieczeństwo i wsparcie warto zestawić z jeszcze jednym pytaniem: czy wybrana usługa pasuje do Twojego adresu oraz budżetu?

Materiał sponsorowany