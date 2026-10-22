Jutta Leerdam znów zachwyca w bikini. Holenderka eksponuje wysportowane pośladki

Spis treści Jutta Leerdam i jej gorące kadry w bikini

Jutta Leerdam, pochodząca z Holandii łyżwiarka szybka, udostępniła zachwycające ujęcia z urlopu .

. Zawodniczka, okrzyknięta najpiękniejszą sportsmenką Igrzysk Mediolan-Cortina 2026, wywalczyła tam złoty i srebrny medal, ustanawiając przy tym rekord olimpijski.

Jej partnerem życiowym jest popularny Jake Paul, a ona sama cieszy się ogromnym zainteresowaniem w internecie.

Zobacz najnowsze kadry Holenderki w skąpym stroju!

Jutta Leerdam, holenderska specjalistka od łyżwiarstwa szybkiego, po medalowych zmaganiach na lodowym torze, spędza czas na rajskich plażach. W egzotycznych podróżach towarzyszy jej narzeczony Jake Paul. Uznawana za jedną z najatrakcyjniejszych zawodniczek na świecie, sportsmenka opublikowała na Instagramie nowe fotografie z urlopu. Jej profil obserwuje tam ponad 6 milionów użytkowników.

"Dzień w moim życiu na wyspie" - napisała.

Najnowsze ujęcia Jutty Leerdam w stroju kąpielowym błyskawicznie obiegły internet i spotkały się z gorącą reakcją ze strony jej obserwatorów.

'Wyglądasz wspaniale!", "Królowa Jutta!", "Przepiękna kobieta", ""Zjawiskowa", "Jesteś perfekcyjna!", "Jak dorosnę, chcę być jak Jutta!" - to tylko kilka z wielu entuzjastycznych komentarzy zachwyconych fanów.

Jutta Leerdam nie jest jedynie gwiazdką internetu, ale przede wszystkim utytułowaną atletką. Jej największy sukces sportowy miał miejsce w tym roku, gdy stanęła na najwyższym stopniu podium podczas zimowych zmagań olimpijskich w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo na dystansie 1000 metrów. Swój dorobek powiększyła też o srebro na 500 metrów. Ostatnio jednak przekazała informację o wstrzymaniu kariery sportowej i w najbliższym czasie zniknie z lodowisk.

Holenderka od dwóch lat jest w związku z Jake’em Paulem, znanym twórcą internetowym i zawodnikiem ringu. Ich relacja, która rozpoczęła się w sieci, bardzo szybko stała się tematem publicznych dyskusji. W marcu 2025 roku youtuber poprosił panczenistkę o rękę podczas wyjazdu na wyspę Saint Lucia. Zakochani zamierzają stanąć na ślubnym kobiercu w 2027 roku.

Jutta Leerdam i jej gorące kadry w bikini