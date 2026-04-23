Dramat Lamine'a Yamala po strzale z karnego! W Hiszpanii drżą o gwiazdę

Obecnie w całej Hiszpanii mówi się przede wszystkim o problemach zdrowotnych młodego piłkarza.

Lamine Yamal uszkodził mięsień, co najprawdopodobniej oznacza dla niego przedwczesny koniec sezonu.

Pod dużym znakiem zapytania stanął również udział 18-latka w nadchodzącym turnieju mistrzostw świata, który startuje już 11 czerwca.

Czy Lamine Yamal pojedzie na mistrzostwa świata? Diagnoza jak wyrok

Środowa rywalizacja pomiędzy FC Barceloną a Celtą Vigo zakończyła się skromnym triumfem gospodarzy 1:0. Decydujące trafienie zanotował Lamine Yamal, który bezbłędnie wykorzystał rzut karny podyktowany za faul na nim samym. Niestety, w momencie oddawania uderzenia z jedenastego metra utalentowany skrzydłowy nabawił się mechanicznego urazu. Młody gracz natychmiast zasygnalizował sztabowi szkoleniowemu konieczność opuszczenia murawy, co po szybkiej konsultacji z medykami stało się faktem. Ta sytuacja wywołała ogromny niepokój nie tylko w szeregach kibiców z Katalonii. Mistrzostwa świata rozpoczynają się 11 czerwca, a zawodnik jest fundamentem kadry narodowej Hiszpanii, z którą celebrował triumf na Euro 2024. Wiele wskazuje na to, że przed najważniejszą imprezą globu czeka go intensywna i nerwowa walka o powrót do zdrowia.

Wstępne oceny sztabu medycznego brzmią bardzo niepokojąco, ponieważ wskazują na uszkodzenie tylnej partii mięśni uda. Dziennikarze, po konsultacjach ze specjalistami w dziedzinie medycyny sportowej, błyskawicznie oszacowali, że powrót do pełnej sprawności zajmie piłkarzowi około sześciu tygodni. Tymczasem hiszpańska reprezentacja ma zaplanowane pierwsze spotkanie turniejowe już 15 czerwca, a jej przeciwnikiem będzie Republika Zielonego Przylądka. W dalszej fazie rozgrywek grupowych zmierzą się także z zespołami Arabii Saudyjskiej oraz Urugwaju.

- Musimy poczekać i zobaczyć, co się stało. Coś na pewno jest, on to poczuł. Nie zszedłby z boiska bez powodu po strzelonym golu. Mam nadzieję, że nie będzie tak źle, ale musimy poczekać do czwartku - mówił na gorąco trener Barcelony, Hansi Flick.

Na czwartek zaplanowano pogłębioną diagnostykę, dlatego przed południem gracz stawił się w specjalistycznej klinice należącej do klubu. Wyniki tych kluczowych testów medycznych pozwolą ostatecznie ustalić charakter uszkodzenia mięśnia. Wtedy też stanie się jasne, czy Yamal dostanie zielone światło na podróż na wielki turniej, gdzie mecze będą rozgrywane na stadionach w USA, Meksyku i Kanadzie.