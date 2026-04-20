Giganci z Włoch chcą Roberta Lewandowskiego. Zaskakujące doniesienia z Hiszpanii

Piotr Lekszycki
Piotr Lekszycki
2026-04-20 8:18

Robert Lewandowski wciąż stoi przed wielkim wyborem dotyczącym kolejnego sezonu. Władze FC Barcelony złożyły mu ponoć propozycję nowej umowy, która zakłada drastyczną obniżkę zarobków. Sytuację reprezentanta Polski uważnie monitorują jednak potężne europejskie marki, które pod względem osiągnięć i historii absolutnie dorównują Dumie Katalonii.

Robert Lewandowski w czarnej masce

Autor: AKPA/ AKPA

AC Milan i Juventus walczą o Roberta Lewandowskiego

Choć szczyt formy sportowej polski snajper ma już za sobą, wciąż pozostaje niezwykle skutecznym graczem pod bramką rywala. W trwającej kampanii napastnik FC Barcelony zanotował dwanaście goli w lidze hiszpańskiej oraz cztery w Lidze Mistrzów. Taka dyspozycja sprawia, że pozyskaniem gracza interesują się nie tylko bogate kluby z Bliskiego Wschodu, ale również absolutna elita Starego Kontynentu. Z najnowszych informacji wynika, że zakontraktować kapitana naszej kadry chciałyby dwie potęgi: AC Milan oraz Juventus Turyn. Mimo że ekipy z Serie A odnotowały lekki spadek znaczenia w ostatnich latach, to ich bogata historia budzi gigantyczny respekt na całym świecie. Zespół z Mediolanu aż siedmiokrotnie wznosił puchar Ligi Mistrzów, meldując się w finale jedenaście razy, z kolei Stara Dama zagrała w dziewięciu decydujących starciach, wygrywając dwa. FC Barcelona na tle Milanu wypada odrobinę słabiej z pięcioma triumfami na osiem prób. Obecny pracodawca miał już przedstawić Polakowi warunki przedłużenia współpracy, jednak jego ostateczna decyzja wciąż pozostaje wielką niewiadomą.

Zarobki Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie mogą drastycznie spaść

Działacze Blaugrany zamierzają rzekomo mocno zacisnąć pasa, co bezpośrednio uderzy w portfel najlepszego polskiego piłkarza. Zgodnie z rewelacjami przekazanymi przez dziennikarzy dziennika Marca, nowa propozycja kontraktowa dla Roberta Lewandowskiego zakłada obcięcie jego dotychczasowej pensji o blisko połowę. Prawdziwe rozmowy przy stole negocjacyjnym mają ruszyć w najbliższym czasie, a sam zawodnik podobno wolałby kontynuować swoją karierę w stolicy Katalonii.

Sonda
Robert Lewandowski to najlepszy polski piłkarz w historii?

"Lewandowski nadal traktuje Barcę jako priorytet i w zależności od przebiegu negocjacji w tym tygodniu polska legenda może pozostać w klubie, aby zwieńczyć swój pięcioletni etap kariery na Camp Nou"

Takie stanowisko przedstawił Roger Torelló, dziennikarz redakcji Mundo Deportivo. Żurnalista jednoznacznie zaznaczył, że w przypadku fiaska rozmów na szczeblu klubowym doświadczony polski napastnik będzie miał w czym wybierać.

"Lewandowski rozważy jedną z licznych ofert, które ma na stole. Oprócz Chicago Fire z MLS i ligi saudyjskiej, najbardziej uporczywe jest zainteresowanie ze strony Serie A, a konkretnie dwóch wielkich klubów: Juventusu i Milanu"

- podsumował hiszpański ekspert piłkarski.

Robert Lewandowski