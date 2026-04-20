Giganci z Włoch chcą Roberta Lewandowskiego. Zaskakujące doniesienia z Hiszpanii

AC Milan i Juventus walczą o Roberta Lewandowskiego

Choć szczyt formy sportowej polski snajper ma już za sobą, wciąż pozostaje niezwykle skutecznym graczem pod bramką rywala. W trwającej kampanii napastnik FC Barcelony zanotował dwanaście goli w lidze hiszpańskiej oraz cztery w Lidze Mistrzów. Taka dyspozycja sprawia, że pozyskaniem gracza interesują się nie tylko bogate kluby z Bliskiego Wschodu, ale również absolutna elita Starego Kontynentu. Z najnowszych informacji wynika, że zakontraktować kapitana naszej kadry chciałyby dwie potęgi: AC Milan oraz Juventus Turyn. Mimo że ekipy z Serie A odnotowały lekki spadek znaczenia w ostatnich latach, to ich bogata historia budzi gigantyczny respekt na całym świecie. Zespół z Mediolanu aż siedmiokrotnie wznosił puchar Ligi Mistrzów, meldując się w finale jedenaście razy, z kolei Stara Dama zagrała w dziewięciu decydujących starciach, wygrywając dwa. FC Barcelona na tle Milanu wypada odrobinę słabiej z pięcioma triumfami na osiem prób. Obecny pracodawca miał już przedstawić Polakowi warunki przedłużenia współpracy, jednak jego ostateczna decyzja wciąż pozostaje wielką niewiadomą.

65

Zarobki Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie mogą drastycznie spaść

Działacze Blaugrany zamierzają rzekomo mocno zacisnąć pasa, co bezpośrednio uderzy w portfel najlepszego polskiego piłkarza. Zgodnie z rewelacjami przekazanymi przez dziennikarzy dziennika Marca, nowa propozycja kontraktowa dla Roberta Lewandowskiego zakłada obcięcie jego dotychczasowej pensji o blisko połowę. Prawdziwe rozmowy przy stole negocjacyjnym mają ruszyć w najbliższym czasie, a sam zawodnik podobno wolałby kontynuować swoją karierę w stolicy Katalonii.

Sonda Robert Lewandowski to najlepszy polski piłkarz w historii? Tak Nie Trudno powiedzieć

"Lewandowski nadal traktuje Barcę jako priorytet i w zależności od przebiegu negocjacji w tym tygodniu polska legenda może pozostać w klubie, aby zwieńczyć swój pięcioletni etap kariery na Camp Nou"

Takie stanowisko przedstawił Roger Torelló, dziennikarz redakcji Mundo Deportivo. Żurnalista jednoznacznie zaznaczył, że w przypadku fiaska rozmów na szczeblu klubowym doświadczony polski napastnik będzie miał w czym wybierać.

"Lewandowski rozważy jedną z licznych ofert, które ma na stole. Oprócz Chicago Fire z MLS i ligi saudyjskiej, najbardziej uporczywe jest zainteresowanie ze strony Serie A, a konkretnie dwóch wielkich klubów: Juventusu i Milanu"

- podsumował hiszpański ekspert piłkarski.

