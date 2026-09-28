Co za mecz koszykarzy Legii Warszawa! Zdobyli historyczny Superpuchar po niesamowitej walce

Historyczny triumf koszykarzy Legii Warszawa

To był wieczór, który na stałe zapisze się w historii klubu. Koszykarze Legii Warszawa po raz pierwszy sięgnęli po Superpuchar Polski, otwierając sezon 2026/2027 w najlepszy możliwy sposób. W wielkim finale, który odbył się w Sosnowcu, warszawska drużyna pokonała Zastal Zielona Góra 110:96. Mecz obfitował w zwroty akcji i pokazał charakter obu zespołów, ale to Legioniści ostatecznie mogli wznieść w górę trofeum. Zwycięstwo smakuje tym lepiej, że zostało odniesione po niezwykle zaciętej i widowiskowej walce.

Początek należał do rywali

Spotkanie wcale nie zaczęło się po myśli warszawskiej drużyny. To Zielonogórzanie od pierwszych sekund narzucili swoje warunki, a po celnym rzucie zza łuku Beau Beecha szybko wyszli na prowadzenie. Zawodnicy Zastalu utrzymywali wysoką skuteczność, co zmusiło trenera Legii, Heiko Rannulę, do wzięcia czasu. Przerwa okazała się strzałem w dziesiątkę. Po powrocie na parkiet Legia zaczęła odrabiać straty. Arguster Daniels i Zach Freemantle doprowadzili do remisu, dając sygnał, że ich zespół nie zamierza odpuszczać. Mimo to pierwsza kwarta była niezwykle wyrównana, a prowadzenie przechodziło z rąk do rąk. Ostatecznie po dziesięciu minutach to Legia minimalnie wygrywała 29:28.

Legia przejęła inicjatywę i zbudowała przewagę

Druga część meczu również rozpoczęła się od mocnego uderzenia Zastalu, ale Legioniści szybko odpowiedzieli i nie pozwolili rywalom uciec. Z czasem to warszawski zespół zaczął przejmować inicjatywę na parkiecie. Kluczowa okazała się końcówka pierwszej połowy. Celne rzuty Jakuba Andrzejewskiego i György Golomána pozwoliły Legii zbudować siedmiopunktową przewagę. Do przerwy drużyna ze stolicy prowadziła już 56:49, co ustawiło ją w komfortowej sytuacji przed drugą częścią spotkania.

Pełna kontrola i pieczęć na zwycięstwie

Po zmianie stron Legia nie zamierzała zwalniać tempa. Wręcz przeciwnie – od razu powiększyła prowadzenie. Zespół Heiko Rannuli grał skutecznie w ataku, a Zastal miał coraz większe problemy ze znalezieniem drogi do kosza. W pewnym momencie przewaga stołecznej drużyny wynosiła już 15 punktów. Choć Zielonogórzanie do końca walczyli o odrobienie strat, Legioniści kontrolowali przebieg wydarzeń. Ostatnia kwarta była już tylko przypieczętowaniem ich historycznego sukcesu. Kapitalne zawody rozegrał Markus Ilver, który zdobył 25 punktów. Wspierali go Zachary Freemantle (20 punktów) i Arguster Daniels IV (18 punktów).

To dopiero początek sezonu

Zdobycie Superpucharu Polski to dla Legii znakomity start, ale drużyna już myśli o kolejnych wyzwaniach. Teraz przed „Zielonymi Kanonierami” początek sezonu w PGE Basket Lidze. Już w najbliższy piątek, 2 października, Legioniści zmierzą się na wyjeździe z Energą Czarnymi Słupsk. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 18:00, a transmisja będzie dostępna na kanale YouTube.