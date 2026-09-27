Cezary Kulesza przerywa milczenie po incydencie z dzieckiem. Szef PZPN bije się w piersi

Znów zamieszanie wokół Cezarego Kuleszy

Ostatnie dni nie są wyjątkowo spokojne dla sternika piłkarskiej federacji. Niedawno media obiegły informacje o potajemnym rejestrowaniu rozmów działacza, a w roli rzekomego autora tych nagrań miał wystąpić sekretarz PZPN Łukasz Wachowski. Wymieniony kategorycznie odciął się jednak od tych rewelacji, dementując doniesienia o nagraniach. Piątkowy wieczór przyniósł natomiast zupełnie nowy i dość niespodziewany skandal wokół prezesa. Wszystko rozegrało się w korytarzach Stadionu Narodowego, tuż przed inauguracją tegorocznych rozgrywek Ligi Narodów, w których nasza reprezentacja zmierzyła się z Bośnią i Hercegowiną. Mecz zakończył się ostatecznie wynikiem bezbramkowym, ale to nie wydarzenia na murawie wzbudziły największe emocje.

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Prezes PZPN Cezary Kulesza "zabrał" dziecko od Roberta Lewandowskiego

Tuż przed wyjściem na płytę boiska zawodnikom jak zawsze towarzyszyła dziecięca eskorta. W pewnej chwili w korytarzu pojawił się głównodowodzący polskiej piłki, który zdecydował się podprowadzić pewnego chłopca bezpośrednio do Roberta Lewandowskiego. Całe zajście wywołało konsternację, ponieważ obok kapitana Biało-czerwonych czekał już inny mały kibic, który ostatecznie musiał ustąpić miejsca protegowanemu działacza. Wokół kontrowersyjnej roszady momentalnie wybuchła medialna burza, do której odniósł się sam zainteresowany. Wyjaśnił, że zmarła w ubiegłym roku matka przyprowadzonego chłopca była jego znajomą. Kobieta przed śmiercią usłyszała obietnicę, że jej syn spełni wielkie marzenie o staniu u boku gwiazdora reprezentacji. Szef federacji chciał w ten sposób dotrzymać danego słowa.

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„Powinienem jednak zorganizować to inaczej. W tamtym momencie skupiłem się na tym chłopcu i dopiero później dotarło do mnie, że swoim zachowaniem mogłem sprawić przykrość innemu dziecku” – przyznał Cezary Kulesza w oświadczeniu, które zacytował portal Meczyki.

„Biorę za tę sytuację pełną odpowiedzialność. Intencje były dobre, ale wyszło to niezręcznie i przede wszystkim ucierpiały na tym emocje dziecka. Za to bardzo przepraszam” – doprecyzował sternik związku, dodając, że zdążył już porozmawiać z opiekunami pokrzywdzonego malucha. Zgodnie z relacją działacza, rodzice wyrozumiale przyjęli wyrazy skruchy oraz otrzymali specjalne zaproszenie na najbliższe starcie z udziałem reprezentacji Polski.