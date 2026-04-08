Boniek oferował garnitury piłkarzom Zawiszy. Gilewicz zareagował na wizji

Podczas telewizyjnej zapowiedzi pucharowego starcia Zawiszy Bydgoszcz z Górnikiem Zabrze doszło do niecodziennej wymiany zdań.

Były współpracownik Jerzego Brzęczka, Radosław Gilewicz, wbił szpilę Zbigniewowi Bońkowi za jego ofertę ufundowania garniturów graczom z Bydgoszczy.

Ekspert wspomniał, że sztab kadry narodowej przez kilkadziesiąt miesięcy bezskutecznie domagał się eleganckich strojów.

Całe zajście rozbawiło obecnych w studiu i wywołało wspomnienia o głośnym zwolnieniu selekcjonera przed mistrzostwami Europy.

Zbigniew Boniek składa ofertę graczom Zawiszy Bydgoszcz

Obecność bydgoskiego zespołu w półfinale krajowego pucharu to gigantyczna niespodzianka. Ekipa ta na co dzień występuje dopiero na czwartym szczeblu rozgrywek, gdzie jej rywalami są drużyny pokroju Wdy Świecie, Cartusii Kartuzy czy Wikędu Luzino. Sensacyjny marsz bydgoszczan trwał jednak w najlepsze, a po wyeliminowaniu między innymi krakowskiej Wisły, los skojarzył ich z zabrzańskim Górnikiem. Warto pamiętać, że to właśnie w barwach Zawiszy swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał były prezes polskiej federacji, Zbigniew Boniek. Były znakomity zawodnik postanowił w niezwykły sposób zmotywować swój dawny klub.

Rewolucja w systemie VAR po meczu Szwecja - Polska? Jacek Laskowski ma konkretny plan

Karol Nawrocki, Przemysław Czarnek, Zbigniew Boniek i inni na meczu Polska - Albania

Garnitury jak podniosą puchar. Oferuje Zbigniew Boniek

Taką propozycję za pośrednictwem serwisu X złożył wielokrotny reprezentant kraju. Wątek ten niespodziewanie poruszył na antenie TVP dziennikarz Jacek Kurowski, zapowiadając starcie pomiędzy drużynami z Bydgoszczy i Zabrza. Temat natychmiast podchwycił obecny w studiu Radosław Gilewicz, który w przeszłości pracował jako asystent selekcjonera Jerzego Brzęczka.

Szpileczka od Radosława Gilewicza dla Zbigniewa Bońka

Atmosfera przed kamerami błyskawicznie zgęstniała. Były członek sztabu kadry narodowej postanowił nie owijać w bawełnę i zupełnie spontanicznie wypalił komentarz, który mocno odbiegał od standardowych analiz telewizyjnych ekspertów.

Tak patrzę na tę obietnicę z zazdrością, szczerze Ci powiem, ze względu na to, że ja będąc w sztabie w Jurka Brzeczka w reprezentacji przez dwa lata prosiliśmy się o garnitury i przez dwa lata nie dostaliśmy garniturów

Tymi słowami, pełnymi wyraźnego żalu, sprawę skomentował były napastnik.

Trzeba było do finału awansować

Gospodarz telewizyjnego studia próbował obrócić całą sytuację w żart i szybko zareagował na pretensje eksperta.

Tak, awansowaliśmy do finałów, zostaliśmy zwolnieni

Taka riposta natychmiast padła z ust Radosława Gilewicza. Wyznanie to wywołało salwę śmiechu wśród zgromadzonych, choć dało się wyczuć, że była to dość nerwowa reakcja. Warto przypomnieć historyczny kontekst tej wymiany zdań. Ekipa prowadzona przez Jerzego Brzęczka wywalczyła przepustkę na turniej Euro 2020, lecz władze federacji zdecydowały się na drastyczny krok. Szkoleniowiec stracił posadę, a na mistrzostwach Europy polską kadrą dyrygował już sprowadzony w jego miejsce Paulo Sousa.

Oprócz anegdot z telewizyjnego studia, uwagę mediów często przykuwa obecność najważniejszych osób w państwie na trybunach. Podczas takich wydarzeń jak spotkanie reprezentacji Polski z Albanią, w lożach honorowych regularnie pojawiają się przedstawiciele świata sportu i polityki. W obiektywach aparatów można było tam dostrzec między innymi Zbigniewa Bońka, a także Karola Nawrockiego oraz Przemysława Czarnka, co stanowi stały punkt zainteresowania fotoreporterów.