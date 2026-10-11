Zenon Martyniuk przeszedł niesamowitą przemianę. Zgubił kilogramy i zdradził, jak tego dokonał

Zenon Martyniuk króluje na scenie, a jego żona w telewizji

Zenon Martyniuk od ponad trzech dekad dzierży tytuł niekwestionowanego króla disco polo. Wraz z Mariuszem Anikiejem pod koniec lat 80. stworzył zespół Akcent, który wylansował mnóstwo przebojów. Trudno znaleźć osobę, która nie znałaby hitu o "oczach zielonych", a utwory grupy często goszczą na weselach, nawet wśród ludzi na co dzień niesłuchających takiej muzyki.

Kariera muzyka od pewnego czasu nabrała jeszcze większego rozpędu. Co więcej, w świecie show-biznesu zaczęła pojawiać się także jego żona, Danuta Martyniuk. Kiedy on koncertuje, ona bryluje na czerwonych dywanach i w telewizji. Jak informowaliśmy, pod koniec października widzowie będą mogli ją zobaczyć w programie "Eksperyment: Odsiadka", a także podpisała kontrakt ze stacją TVN na udział w kontrowersyjnym formacie "Królowa przetrwania".

Sama Danuta Martyniuk przeszła w ostatnich latach diametralną metamorfozę. Żona wokalisty straciła na wadze, zmieniła uczesanie i styl ubierania, a także nie stroni od zabiegów medycyny estetycznej, zupełnie nie przypominając siebie z dawnych lat.

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Zenon Martyniuk chudnie w oczach. Zobaczcie nowe zdjęcia!

Tym razem to sam Zenon postanowił wziąć się za siebie. Wokalista w ostatnich miesiącach wyraźnie zeszczuplał, co było doskonale widać podczas jego sobotniego występu na dziesiątej odsłonie imprezy "Roztańczony PGE Narodowy". Zmiana w wyglądzie gwiazdora, zwłaszcza rysy twarzy, nie umknęła uwadze fanów.

Jak wyznał we wrześniu w wywiadzie dla "Super Expressu", udało mu się zrzucić aż 13 kilogramów. Zapytany o receptę na sukces, muzyk zdradził, że nie korzystają z żoną z porad specjalistów od żywienia, ale za to zaczęli bardziej uważać na to, co jedzą.

Gwiazdor nie bywa również na siłowni, ponieważ, jak sam twierdzi, wystarczającą dawkę aktywności fizycznej dają mu koncerty.

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Quiz o Ranczo: Piosenka Zenka Martyniuka czy Duo Spoko? Wybierz JEDNO Pytanie 1 z 10 Siekiera, motyka, w płocie dziura, przegra tu prokuratura Duo Spoko Zenek Martyniuk Następne pytanie

Ja nic niezwykłego nie robię, oprócz tego, że koncertuję. 5-6 koncertów co weekend, a w wakacje nawet codziennie. To też jest niezła siłownia

W szczerej rozmowie wyjawił również, ile aktualnie wynosi jego waga. Zenon Martyniuk przyznał, że waży obecnie 83 kilogramy.