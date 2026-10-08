Piotr Rogucki świętuje 30 lat na scenie. W nowych aranżacjach powróci także do utworów Comy

Piotr Rogucki świętuje 30 lat działalności artystycznej

Trzy dekady na scenie to wystarczający powód, by zatrzymać się i spojrzeć wstecz. Piotr Rogucki nie chce jednak przygotowywać typowego jubileuszu opartego wyłącznie na wspomnieniach i sprawdzonych przebojach. „Rogucki x 30” został pomyślany jako wieloletni projekt, który ma podsumować dotychczasową drogę artysty, ale jednocześnie otworzyć kolejny etap jego twórczości.

Przedsięwzięcie zostało rozpisane na lata 2026–2028. Mają się na nie składać koncerty, nowe piosenki i albumy, materiały archiwalne oraz autorskie formaty sceniczne. Ważne będą nie tylko dźwięki, ale również słowo, obraz, teatr i performance. Pierwszą odsłoną projektu jest trasa „Transmutacje”, przygotowana wspólnie z zespołem Rogucki & Normalni Ludzie.

Utwory Comy powrócą w nowych aranżacjach

Program koncertów obejmie repertuar z różnych etapów kariery Piotra Roguckiego. Publiczność usłyszy jego solowe kompozycje, piosenki duetu Karaś/Rogucki oraz utwory znane z płyt Comy. Nie będzie to jednak zwykłe odtworzenie dawnych nagrań. Muzycy z zespołu Normalni Ludzie przygotowali dla nich nowe aranżacje i odmienne brzmienia. W programie pojawi się również premierowy materiał.

Rogucki przez lata przyzwyczaił publiczność do gwałtownych zmian stylistycznych. Z rockowego frontmana potrafił przeobrazić się w aktora, performera, twórcę konceptualnych albumów, a następnie wokalistę elektronicznego duetu. Tytuł „Transmutacje” dobrze oddaje więc charakter całego przedsięwzięcia – nieustanną zmianę i poszukiwanie nowych form.

Od rockowego Jarocina do duetu Karaś/Rogucki

Największą popularność Piotrowi Roguckiemu przyniosła Coma. Zespół powstał w Łodzi pod koniec lat 90., a szerokiej publiczności dał się poznać dzięki albumowi „Pierwsze wyjście z mroku”. Piosenki takie jak „Spadam”, „Leszek Żukowski”, „Sto tysięcy jednakowych miast” czy „Zaprzepaszczone siły wielkiej armii świętych znaków” stały się ważną częścią polskiego rocka pierwszej dekady XXI wieku.

ogucki nie ograniczył się jednak do działalności zespołowej. Nagrał solowe albumy, w których sięgał po teatr, literaturę i formę rozbudowanych opowieści. Szczególnym projektem był „Loki – wizja dźwięku”, przedstawiający historię ekscentrycznego muzyka, oraz konceptualna płyta „J.P. Śliwa”. Kolejną zmianę przyniosła współpraca z Kubą Karasiem. Duet Karaś/Rogucki połączył charakterystyczny głos wokalisty z elektroniką i bardziej oszczędnym, nowoczesnym brzmieniem. Jubileuszowa trasa ma połączyć wszystkie te pozornie odległe muzyczne światy.

„Transmutacje” będą czymś więcej niż koncertem

Ważnym elementem widowiska ma być warstwa wizualna i performatywna. Muzyka zostanie zestawiona z obrazami, archiwaliami, symbolami i wspomnieniami odnoszącymi się do kolejnych etapów działalności Roguckiego. Artysta od lat porusza się na granicy koncertu i teatru. Jest absolwentem krakowskiej szkoły teatralnej, występował na scenie TR Warszawa, a także grał w filmach i serialach. W projekcie „Rogucki x 30” te różne doświadczenia mają spotkać się w jednym widowisku.

Sam muzyk podkreśla, że bardziej niż odcinanie kuponów od dawnych sukcesów interesuje go dalsze poszukiwanie. Dlatego projekt nie zakończy się wraz z ostatnim koncertem trasy. Ma rozwijać się przez kolejne lata i przynosić następne wydawnictwa oraz formy sceniczne.

Album koncertowy Rogucki & Normalni Ludzie

Trasie będzie towarzyszyć koncertowy album Rogucki & Normalni Ludzie zatytułowany „Transmutacje”. Wydawnictwo ma ukazać się w październiku 2026 roku.Płyta pokaże, jak znane kompozycje zmieniły się pod wpływem nowego zespołu i innych środków muzycznych. Dla słuchaczy będzie to okazja do ponownego spotkania z utworami z kilku etapów kariery Roguckiego, ale bez próby kopiowania ich oryginalnego brzmienia.

Rogucki x 30 – daty i miasta koncertów

Trasa „Transmutacje” obejmie sześć koncertów:

25 października – Gdańsk, B90, godz. 19.00

30 października – Kraków, Klub Studio, godz. 20.00

31 października – Łódź, Wytwórnia, godz. 20.00

6 listopada – Wrocław, Hala Stulecia – Sala WCK, godz. 20.00

29 listopada – Katowice, Miasto Ogrodów, godz. 19.00

15 grudnia – Warszawa, Klub Stodoła, godz. 19.30

Bilety na koncerty są dostępne za pośrednictwem oficjalnej strony projektu. Trasa będzie dopiero pierwszym rozdziałem jubileuszowej opowieści, która potrwa do 2028 roku.

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