Magda Gessler zastała zamkniętą restaurację. Nietypowy incydent na planie programu

Magda Gessler i jej kulinarna misja w programie Kuchenne rewolucje

Telewizyjna osobowość od lat utrzymuje pozycję jednej z najbardziej rozpoznawalnych postaci w krajowych mediach. Słynąca z bezkompromisowych wypowiedzi ekspertka urosła do rangi symbolu dobrego gustu i dużego poczucia humoru. Działalność kulinarna tej gwiazdy wykracza jednak daleko poza ramy telewizyjnego studia. Znana restauratorka zarządza kilkoma cenionymi lokalami gastronomicznymi i wydaje publikacje książkowe z autorskimi przepisami. Chętnie uczestniczy również w życiu publicznym i nieustannie opowiada o swoim przywiązaniu do sztuki kulinarnej.

Ogólnopolską rozpoznawalność zapewnił jej udział w popularnym formacie rozrywkowym. Produkcja kulinarna doczekał się do tej pory imponującej liczby trzydziestu trzech edycji. Premierowe odcinki najnowszej serii widzowie mogą oglądać od trzeciego września. Gospodyni programu ponownie rozpoczęła podróż po polskich miastach i pomaga właścicielom wychodzić z ogromnych biznesowych opresji.

Czołowa postać polskiej gastronomii podejmuje się zawsze bardzo kompleksowych działań naprawczych. Wdrażane zmiany obejmują nie tylko poprawę jakości serwowanych dań, ale bardzo często dotykają również skomplikowanych więzi personalnych pomiędzy uczestnikami danego telewizyjnego wydania.

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Zamknięte drzwi przed Magdą Gessler. Interwencja w Szpetalu Górnym

Świeżo zaprezentowany epizod obfitował w zupełnie nieoczekiwane wydarzenia. Telewizyjna ekipa przyjechała do miejscowości Szpetal Górny na Kujawach z zamiarem uratowania lokalu noszącego nazwę „Sezon”. Na miejscu prowadząca produkcję zastała zablokowane wejście i nie mogła od razu spotkać się z osobami zarządzającymi tym biznesem.

Co się dzieje, dlaczego tu jest zamknięte? Ale czemu to jest tak zamknięte, że nie można otworzyć? - dopytywała zaskoczona restauratorka.

Tak się nie robi. Pierwszy raz w życiu mnie to spotkało. Ja nie rozumiem - dodała wyraźnie zaskoczona Gessler.

Zatrudniona w firmie kobieta przekazała, że obiekt od dłuższego czasu nie przyjmuje standardowych gości z zewnątrz. Przestrzeń wykorzystywana jest wyłącznie do organizacji prywatnych przyjęć oraz przygotowywania dań na dowóz. Zdezorientowana ekspertka kulinarna w pierwszej chwili opuściła teren, jednak po niedługim czasie zdecydowała się na ponowny powrót na miejsce.

Koniec końców gospodyni programu podjęła próbę ratowania biznesu i wyciągnięcia pomocnej dłoni do szefowej. Dotychczasowy „Sezon” otrzymał nowy szyld i funkcjonuje obecnie jako „Szlachetna Kuchnia Polska”. W finale odcinka gwiazda telewizji pozytywnie oceniła wprowadzone modyfikacje i uznała całą interwencję za spory sukces.

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