Przebój Andrzeja Zauchy w końcu dostępny w sieci. 35. rocznica śmierci wokalisty okazją do wspomnień

Andrzej Zaucha i jego piosenka na platformach streamingowych

To znakomita informacja dla każdego miłośnika rodzimej twórczości. Słynny utwór Andrzeja Zauchy „Bądź moim natchnieniem” zadebiutował na platformach streamingowych. Premiera przypadła 9 października, co ma szczególne znaczenie ze względu na 35. rocznicę śmierci wybitnego artysty. Ten niezwykle ważny kawałek w karierze muzyka przez długi czas pozostawał poza zasięgiem internautów szukających go w formie cyfrowej. Teraz, za sprawą specjalnego przedsięwzięcia, ten ponadczasowy utwór będzie mógł trafić do zupełnie nowego grona słuchaczy.

"Bądź moim natchnieniem" - historia piosenki

Kompozycja „Bądź moim natchnieniem” to bez wątpienia utwór, który trwale zapisał się w dziejach krajowej muzyki. Za stworzeniem tego dzieła stoją wybitni twórcy – chwytające za serce słowa są dziełem Wojciecha Młynarskiego, natomiast melodię napisał Andrzej Kopff, autor innej popularnej piosenki „Do zakochania jeden krok”. Piosenka błyskawicznie dołączyła do grona najpopularniejszych utworów wykonywanych przez Zauchę. W 1988 roku piosenkarz zaprezentował ją na scenie Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu podczas widowiska „Róbmy swoje”, dedykowanego 25-leciu twórczości Wojciecha Młynarskiego.

Nowa wersja utworu zaplanowana na 2027 rok

Wszystko wskazuje na to, że publikacja w popularnych serwisach do słuchania muzyki to zaledwie wstęp do większego projektu. Na 2027 rok przygotowywana jest nie lada gratka. Z okazji 40-lecia powstania hitu planowana jest premiera jego zupełnie nowej, zaktualizowanej wersji. Nowoczesne brzmienie i odmienna interpretacja mają stanowić świeże podejście do utworu uwielbianego przez tłumy. Celem inicjatywy jest tchnięcie nowego ducha w ten klasyk, przy jednoczesnym zachowaniu szacunku dla jego pierwotnego stylu i znaczenia w dorobku polskiej sztuki.

Inicjatorem cyfrowego debiutu utworu jest wytwórnia Legendy Polskiej Muzyki / N-TEQ, zajmująca się przywracaniem świetności największym polskim hitom. To z uwagi na ich wysiłki melomani mogą obecnie cieszyć się cyfrowymi wydaniami przebojów takich artystów, jak Zbigniew Wodecki, Wanda i Banda, Zdzisława Sośnicka czy Grzegorz Ciechowski.

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