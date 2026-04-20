Widzowie kojarzą "Rozmowy w toku" tylko z Ewą Drzyzgą. Nie każdy pamięta pierwszą prowadzącą

Premiera talk-show "Rozmowy w toku" miała miejsce w 2000 roku. Produkcja błyskawicznie zawojowała polski rynek, przyciągając potężną widownię. W studiu pojawiali się goście zmagający się z osobistymi dramatami, życiowymi kryzysami czy społecznym odrzuceniem. Dla twórców nie istniały zagadnienia nie do przejścia. Powszechnie uważa się, że twarzą hitu od zawsze była Ewa Drzyzga, jednak to wcale nie ona prowadziła początkowe odcinki.

"Rozmowy w toku" zniknęły. Ewa Drzyzga pożegnała się z widzami

Jesienią 2016 roku Ewa Drzyzga ogłosiła ostateczne zamknięcie formatu. Pożegnalny odcinek "Rozmów w toku" wyemitowano w TVN 4 listopada. Dziennikarka stała na czele show przez szesnaście lat, realizując przeszło dwa tysiące odcinków. Trudne i niezwykle intymne dylematy zaproszonych gości analizowali eksperci. Łamanie społecznego tabu na antenie telewizji nierzadko wywoływało zresztą ogromne, ogólnopolskie kontrowersje.

Ewa Bakalarska przetarła szlaki. To ona rozkręciła "Rozmowy w toku"

Telewizyjna premiera "Rozmów w toku" przypadła na kwiecień 2000 roku. Obecnie ewentualny powrót tego formatu do telewizji bez Ewy Drzyzgi wydaje się wręcz niemożliwy, jednak początkowo stery produkcji trzymała aktorka i reżyserka Ewa Bakalarska. Pełniła ona rolę gospodyni wyłącznie podczas debiutanckiej serii, kończąc pracę w czerwcu. Już we wrześniu stanowisko to przejęła Drzyzga. Utrzymała się w tej roli aż do absolutnego finału, realizując zawrotne 33 telewizyjne sezony.

Kariera Ewy Bakalarskiej. Czym dziś się zajmuje?

Urodzona w 1967 roku artystka ukończyła warszawską Akademię Teatralną im. Aleksandra Zelwerowicza. W latach 90. Ewa Bakalarska występowała w teatrach i kultowej "Ekstradycji". Po krótkiej przygodzie z "Rozmowami w toku", grywała w "Klanie", "Na dobre i na złe", "Sąsiadach" czy "Miłości nad rozlewiskiem". Prawdziwe powołanie odkryła jednak jako reżyser obsady i drugi reżyser, chociażby na planie "Lokatorów". Realizacją takich zadań filmowych zajmuje się zresztą do dziś. W 2023 roku współtworzyła "Lipowo. Zmowa milczenia" na bazie "Motylka" Katarzyny Puzyńskiej. Szczegóły jej obecnego życia prywatnego pozostają ukryte. Bakalarska konsekwentnie unika udzielania wywiadów i nie prowadzi kont w mediach społecznościowych.

