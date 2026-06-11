Jest nowy dowód w sprawie Rynkowskiego! Ten moment może zmienić wszystko

Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło przed rokiem. Ryszard Rynkowski uczestniczył w kolizji drogowej, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Policjanci odnaleźli go później w domu. Przeprowadzone badanie alkomatem wykazało 1,6 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Na tej podstawie artyście postawiono zarzut prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

Sprawa Rynkowskiego stała w miejscu

Proces Ryszarda Rynkowskiego miał rozpocząć się już w kwietniu tego roku, jednak sprawa niespodziewanie utknęła. Zarówno obrońca muzyka, jak i prokurator złożyli wniosek o zmianę sędziego prowadzącego postępowanie. Sąd przychylił się do tego wniosku, ale nowy termin rozprawy do dziś nie został wyznaczony.

Teraz pojawiły się nowe informacje. Jak ustalił "Fakt", Sąd Rejonowy w Brodnicy zdecydował o dopuszczeniu kolejnego dowodu. Chodzi o specjalistyczną opinię przygotowywaną przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, a dokładnie przez Pracownię Badania Alkoholu i Narkotyków.

Kluczowy dowód w sprawie Rynkowskiego dotarł do sądu

To właśnie eksperci mają przeanalizować materiał zgromadzony w sprawie i odpowiedzieć na pytania dotyczące stężenia alkoholu w organizmie artysty. Sąd poinformował, że termin rozprawy zostanie wyznaczony dopiero po powrocie akt wraz z opinią biegłych.

Od początku postępowania linia obrony Rynkowskiego pozostaje niezmienna. Pełnomocnik muzyka przekonuje, że jego klient miał spożyć większą ilość alkoholu już po kolizji, a nie przed nią. Zdaniem obrony wynik badania przeprowadzonego w domu nie musi więc odzwierciedlać stanu, w jakim artysta znajdował się podczas prowadzenia samochodu.

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Prawnik Rynkowskiego nie ma wątpliwości

Na ten aspekt zwracał uwagę już w ubiegłym roku mecenas Adam Kozioziembski. Prawnik podkreślał, że między momentem prowadzenia pojazdu a badaniem alkomatem upłynęło około półtorej godziny. Według niego ustalenie rzeczywistego stężenia alkoholu w chwili kolizji wymaga specjalistycznych analiz i wyliczeń.

Właśnie dlatego opinia krakowskich biegłych może okazać się przełomowa. Jeżeli eksperci potwierdzą argumentację obrony, sprawa może nabrać zupełnie nowego kierunku. Jeśli jednak ich ustalenia będą zgodne z dotychczasowymi ustaleniami śledczych, pozycja Rynkowskiego w procesie może znacząco się skomplikować.

Na razie pozostaje czekać na wyniki ekspertyzy.

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