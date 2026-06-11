Paulina Sykut-Jeżyna odświeżyła fryzurę na lato. Fani zachwyceni subtelną zmianą

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-06-11 16:08

Paulina Sykut-Jeżyna przygotowuje się do wakacyjnego sezonu. Popularna prezenterka odwiedziła salon fryzjerski, gdzie przeszła delikatną metamorfozę. Choć obyło się bez ostrego cięcia, odświeżony wizerunek wywołał duże poruszenie wśród internautów, którzy nie szczędzą gwieździe komplementów.

Subtelna zmiana u Pauliny Sykut-Jeżyny. Uwagę zwracają odświeżone włosy

Gwiazda telewizji od dawna jest uznawana za jedną z najlepiej ubranych i najatrakcyjniejszych postaci polskiego show-biznesu. Dziennikarka stawia na naturalność, promienny uśmiech oraz starannie dobrany wizerunek. Z tego powodu nawet najdrobniejsze modyfikacje w jej wyglądzie błyskawicznie przyciągają wzrok uważnych obserwatorów. Tym razem zdecydowała się na delikatną korektę swojej dotychczasowej fryzury. Zrezygnowała z drastycznych kroków i ostrego cięcia, wybierając głębokie nawilżenie, odświeżenie koloru oraz minimalne skrócenie zniszczonych końcówek. Praktyka pokazuje, że to właśnie takie przemyślane detale gwarantują najbardziej spektakularny sukces wizualny.

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Paulina Sykut-Jeżyna
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Nowa fryzura Pauliny Sykut-Jeżyny. Metamorfoza wywołała poruszenie w sieci

Prezenterka po raz kolejny udowodniła, że nie trzeba drastycznych rewolucji, aby całkowicie odświeżyć swój wygląd. Wystarczyła profesjonalna pielęgnacja i odpowiednio dobrane zabiegi. Dziennikarka powierzyła swoje włosy zaufanym specjalistom, których zadaniem nie było kreowanie zupełnie nowego wizerunku, a jedynie przywrócenie fryzurze witalności. Fachowcy nałożyli odświeżoną farbę, dzięki czemu pasma zyskały na wyrazistości i otrzymały lśniące wykończenie. Zabieg podcięcia sprawił z kolei, że całe uczesanie nabrało niesamowitej lekkości i sprężystości. W efekcie włosy wyglądają niezwykle zdrowo, a zarazem zachowują swój naturalny charakter.

Krótko po opuszczeniu fotela fryzjerskiego gwiazda pochwaliła się rezultatami wizyty w swoich mediach społecznościowych. Obserwatorzy błyskawicznie zareagowali na opublikowane zdjęcia i nagrania, w pełni doceniając korzystny wizerunek prezenterki. Pod udostępnionymi postami natychmiast zaroiło się od pozytywnych opinii. Fani w licznych komentarzach chwalili zarówno głębię nowego odcienia, jak i doskonały stan pasm popularnej dziennikarki.

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Paulinko, wygladasz przepieknie w tym kolorze!!! - pisali zachwyceni fani.

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