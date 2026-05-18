Viola Kołakowska szczerze o relacji z Karolakiem. Jedno zdanie nie pozostawia złudzeń

Viola Kołakowska o relacji z Tomaszem Karolakiem: "Związek-zagadka"

Od lat media i fani bacznie przyglądają się relacji Violi Kołakowskiej i Tomasza Karolaka. Para ta zasłynęła w polskim show-biznesie jako niezwykle burzliwy duet. Mimo wspólnego wychowywania dzieci i częstych publicznych wyjść, ich faktyczny status pozostawał w sferze domysłów. Niedawno, z powodu ich wspólnego pokazywania się, znów pojawiły się plotki o rzekomym powrocie do siebie. Była modelka zdecydowała się jednak jednoznacznie zamknąć ten temat.

Viola Kołakowska dementuje plotki o powrocie do Karolaka

W najnowszym odcinku podcastu Żurnalisty gościła Viola Kołakowska, a rozmowa trwająca ponad godzinę nie mogła obyć się bez tematu Tomasza Karolaka. Od samego początku wywiadu była modelka kategorycznie zaprzeczyła, jakoby ponownie zeszła się z aktorem. Kiedy Żurnalista zapytał o doniesienia sugerujące ich pogodzenie, Kołakowska zareagowała bardzo emocjonalnie, nie pozostawiając najmniejszych złudzeń.

"Nie! (...) Co za bzdury!" - mówiła w podcaście Viola.

Największe zdziwienie wywołała jednak jej odpowiedź na pytanie o to, kiedy faktycznie ich związek dobiegł końca. Odparła z pewną dozą ironii, że nastąpiło to bardzo dawno temu, by za chwilę przejść do znacznie chłodniejszej refleksji na ten temat.

"Milion pięćset tysięcy lat temu" - powiedziała stanowczo.

Co ciekawe, Kołakowska wprost przyznała, że z perspektywy czasu ma trudności z określeniem, jak w ogóle nazwać relację, która łączyła ją z popularnym aktorem.

"Tak naprawdę to od bardzo dawna. Nie wiem, czy kiedykolwiek byliśmy razem" - przyznała Kołakowska.