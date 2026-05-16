Fenomenalny występ! Alicja Szemplińska zachwyciła Europę w wielkim finale Eurowizji 2026

Europa oszalała na punkcie Polski! Alicja Szemplińska zachwyciła fanów Eurowizji

Już po wtorkowym półfinale Alicja Szemplińska stała się jedną z największych ulubienic eurowizyjnych fanów. Gdy ogłoszono, że Polska awansowała do wielkiego finału jako ostatni kraj, emocje sięgnęły zenitu. Choć kolejność ogłaszania finalistów była losowa i nie oznaczała zajętego miejsca, napięcie wśród widzów było ogromne. W mediach społecznościowych, szczególnie na TikToku, pojawiły się nagrania pokazujące reakcje fanów z całej Europy. W tle słychać było głośne okrzyki „Poland! Poland!”, gdy ważyły się losy naszej reprezentantki. Kibice z Francji, Włoch i wielu innych krajów z niepokojem czekali na werdykt, a po ogłoszeniu awansu Alicji wybuchła prawdziwa euforia.

W sobotni wieczór (16 maja) Alicja Szemplińska ponownie pojawiła się na wielkiej eurowizyjnej scenie w Wiedniu i wykonała utwór „Pray”. Trwa właśnie wielki finał 70. Konkursu Piosenki Eurowizji 2026, a polski występ już wzbudza ogromne emocje wśród fanów konkursu. Jak prezentowało się widowiskowe show przygotowane przez reprezentantkę Polski i jej ekipę?

Potężne emocje na scenie. Alicja Szemplińska w wielkim finale Eurowizji 2026!

Alicja Szemplińska wykonała utwór „Pray” w towarzystwie czterech tancerzy. Jednym z najważniejszych elementów scenografii była zapowiadana od tygodni monumentalna, ponad dwumetrowa skośna rampa, po której artystka wraz z tancerzami poruszała się pod prąd. Występ, który Polka zaprezentowała w sobotę, 16 maja, był efektem wielu miesięcy przygotowań całego zespołu. Twórcy postawili na minimalistyczną formę, opartą przede wszystkim na klimatycznej grze świateł, dynamicznej choreografii i mocnym, emocjonalnym wokalu Alicji, który zrobił ogromne wrażenie na widzach.

Za reżyserię polskiego występu odpowiada Kamil Staszczyszyn, twórca od lat związany z Eurowizją. W ubiegłym roku przygotowywał także sceniczne show Marianny Kłos na Eurowizji Junior. W realizacji wspierał go Jacek Dybowski — ekspert związany z telewizją od lat 90., który współtworzył również polskie występy podczas dwóch poprzednich edycji konkursu.

Występ Polski hitem internetu. Alicja podbija Eurowizję

Nagranie z półfinałowego występu Alicji Szemplińskiej, który odbył się we wtorek, 12 maja, błyskawicznie zdobyło ogromną popularność w sieci. Liczba odsłon cały czas rośnie, a zainteresowanie polską reprezentantką nie słabnie. Po wtorkowych eliminacjach występ Alicji znalazł się w ścisłej czołówce najchętniej oglądanych prezentacji tegorocznej Eurowizji. Większą popularnością cieszy się obecnie jedynie występ reprezentanta Grecji — Akylasa z utworem „Ferto”.

Dla Alicji Szemplińskiej tegoroczny udział w Eurowizji ma także wyjątkowy wymiar. Artystka już w 2020 roku miała reprezentować Polskę podczas konkursu w Rotterdamie, jednak wydarzenie zostało odwołane z powodu pandemii Covid-19.

