Krzysztof Piesiewicz spocznie na Powązkach. Podano szczegóły pogrzebu!

Krzysztof Piesiewicz przegrał walkę z chorobą

W wieku 80 lat odszedł Krzysztof Piesiewicz - ceniony adwokat, scenarzysta, były senator i twórca największych dzieł w dorobku Krzysztofa Kieślowskiego. Informację o jego śmierci przekazała 14 maja marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska. Wkrótce potem w mediach zaczęły pojawiać się kondolencje. Piesiewicz był postacią niezwykłą: w okresie PRL-u bronił opozycjonistów jako prawnik, a później, we współpracy z Kieślowskim, napisał scenariusze do filmów, które trwale zapisały się w historii europejskiej kinematografii. To on współtworzył takie dzieła jak "Dekalog", "Podwójne życie Weroniki" oraz trylogię "Trzy kolory".

Zbigniew Preisner, wieloletni współpracownik zmarłego, opowiedział o jego ostatnich chwilach. Jak wyznał kompozytor, Piesiewicz zmarł w szpitalu po wyczerpującej chorobie, a do ostatnich momentów towarzyszyli mu bliscy i przyjaciele. W rozmowie z Polską Agencją Prasową Preisner nie ukrywał wzruszenia.

Chociaż ciężko chorował, trudno się pogodzić z tą śmiercią - mówił w rozmowie z PAP.

Odejście scenarzysty zbiegło się z ważnym wydarzeniem - podczas festiwalu w Cannes zaprezentowano nowy film nawiązujący do twórczości Kieślowskiego. Reżyser "Historii równoległych" uczcił pamięć Piesiewicza bezpośrednio po premierze.

Pogrzeb Krzysztofa Piesiewicza. Znamy szczegóły

Szczegóły uroczystości pogrzebowych przekazał za pośrednictwem mediów społecznościowych ks. Andrzej Luter.

Pogrzeb KRZYSZTOFA PIESIEWICZA, wybitnego prawnika i scenarzysty filmowego, odbędzie się w środę 20 maja. Msza święta (pożegnalna) rozpocznie się o godz. 11.00 w Kościele Sióstr Wizytek na Krakowskim Przedmieściu 34 w Warszawie. Po mszy przejazd na Stare Powązki, gdzie śp. Krzysztof zostanie pochowany w grobie rodzinnym. Kondukt wyruszy przy IV bramie - czytamy na facebookowym profilu duchownego.

Już wcześniej duchowny wspominał zmarłego w swoich wpisach.

Zmarł KRZYSZTOF PIESIEWICZ, wybitny prawnik, oskarżyciel posiłkowy w procesie zabójców ks. Jerzego Popiełuszki. Scenarzysta filmowy. Najbliższy współpracownik Krzysztofa Kieślowskiego. (...) Bardzo ważna postać polskiej historii i kultury.

TŁUMY NA POGRZEBIE ŁUKASZA LITEWKI

Zobacz także: Krzysztof Piesiewicz nie żyje. Zmarł w dniu, który miał być dla niego wyjątkowy

Zobacz więcej zdjęć. Łukasz Litewka - pogrzeb zaledwie 10 dni przed kolejnymi urodzinami. Nie zdążył skończyć 37 lat