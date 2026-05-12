Transmisja Eurowizji 2026 w telewizji i internecie. Sprawdź, gdzie i o której oglądać występ Alicji Szemplińskiej

Eurowizja 2026 - gdzie oglądać transmisję?

Polscy widzowie będą mogli śledzić Eurowizję 2026 na żywo zarówno w telewizji, jak i przez internet. Transmisję półfinałów oraz finału pokaże TVP. Konkurs będzie dostępny także online dla osób oglądających wydarzenie na komputerach, smartfonach i tabletach.

Transmisja Eurowizji 2026 w telewizji na żywo

Koncerty Eurowizji 2026 będą transmitowane na antenie TVP1. Widzowie obejrzą tam oba półfinały oraz wielki finał konkursu. Komentatorem transmisji będzie Artur Orzech.

Eurowizja 2026 online - gdzie oglądać w internecie?

Osoby preferujące oglądanie przez internet mogą śledzić wydarzenie na platformie TVP VOD. Dodatkowo transmisję prowadzi również oficjalny kanał Eurovision Song Contest w serwisie YouTube (tam transmisja w języku angielskim).

O której godzinie zaczyna się Eurowizja 2026? "Polski" półfinał

Pierwszy półfinał Konkursu Piosenki Eurowizji 2026 rozpoczyna się we wtorek, 12 maja o godzinie 21:00. To właśnie wtedy na scenie w Wiedniu pojawią się reprezentanci walczący o awans do finału. Drugi półfinał odbędzie się 14 maja, natomiast wielki finał zaplanowano na sobotę, 16 maja.

Eurowizja 2026. Kiedy wystąpi Alicja Szemplińska? Godzina

Alicja Szemplińska zaprezentuje utwór "Pray" podczas pierwszego półfinału. Polska reprezentantka wystąpi jako czternasta w kolejności, czyli przedostatnia tego wieczoru. Według harmonogramu jej show powinno rozpocząć się około godziny 22:15-22:20. Fani konkursu podkreślają, że późna pozycja startowa może działać na korzyść Polski, ponieważ widzowie często lepiej zapamiętują występy prezentowane pod koniec koncertu.

Polska na Eurowizji 2026

W tym roku Polska stawia na emocjonalną, soulową balladę "Pray", którą wykonuje Alicja Szemplińska. Duże zainteresowanie wzbudza m.in. oprawa sceniczna polskiego występu. Z doniesień mediów wynika, że występ ma być widowiskowy i mocno oparty na efektach świetlnych oraz choreografii.

Jak nie przegapić występu Polski na Eurowizji 2026?

Widzowie planujący oglądanie Eurowizji 2026 powinni włączyć transmisję już przed godziną 21:00. Choć występ Polski zaplanowano około 22:15, organizatorzy zastrzegają możliwość niewielkich przesunięć czasowych podczas koncertu na żywo. Najwygodniejszym rozwiązaniem dla wielu osób będzie transmisja online w TVP VOD lub na YouTube, dzięki której można śledzić występ Alicji Szemplińskiej także na telefonie czy laptopie.

