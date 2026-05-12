Jak głosować na Polskę w półfinale Eurowizji 2026? Oto zasady głosowania na Alicję Szemplińską

Eurowizja 2026 - kiedy występuje Polska?

Reprezentantka Polski Alicja Szemplińska walczy z piosenką "Pray" o awans do wielkiego finału podczas pierwszego z półfinałów konkursu Konkurs Piosenki Eurowizji 2026, który odbędzie się we wtorek, 12 maja o godz. 21:00. To właśnie wtedy widzowie z krajów uczestniczących mogą oddawać głosy na swoich faworytów.

Warto pamiętać, że kolejność występów oraz dokładne numery startowe publikowane są przez organizatorów przed koncertami na oficjalnych kanałach Eurowizji. Numer przypisany Polsce będzie kluczowy podczas głosowania telefonicznego i SMS-owego - dla Alicji będzie to numer 14.

Eurowizja 2026. Czy można głosować na Polskę z Polski?

To jedna z najważniejszych zasad Eurowizji, która co roku budzi wiele pytań. Widzowie nie mogą głosować na reprezentanta własnego kraju. Oznacza to, że osoby oglądające półfinał w Polsce nie oddadzą głosu na Alicję Szemplińską. Jeśli więc oglądasz Eurowizję w Polsce, możesz wspierać innych uczestników konkursu, ale nie polską reprezentację. Głosy na Polskę mogą oddawać natomiast Polacy mieszkający za granicą oraz zagraniczni widzowie w krajach biorących udział w danym półfinale.

Jak głosować na Alicję Szemplińską podczas Eurowizji 2026?

Głosowanie na Alicję Szemplińską będzie możliwe na kilka sposobów. Organizatorzy Eurowizji od lat korzystają z tych samych, sprawdzonych metod. "Możesz oddać swój głos telefonicznie, SMS-em lub na stronie www.esc.vote, w zależności od tego, gdzie się znajdujesz. Możesz oddać maksymalnie 10 głosów. Jeśli mieszkasz w kraju uczestniczącym w show, instrukcje dotyczące głosowania będą wyświetlane na ekranie podczas transmisji. Jeśli mieszkasz w pozostałych krajach świata, możesz zagłosować na swojego faworyta na stronie www.esc.vote, gdy okienka do głosowania zostaną otwarte o północy przed każdą transmisją (a także później, w trakcie show)" - czytamy na oficjalnej stronie internetowej konkursu.

Kiedy rozpoczyna się głosowanie na Eurowizji 2026?

Linie do głosowania otwierają się po zakończeniu wszystkich występów konkursowych. Organizatorzy informują o starcie głosowania bezpośrednio podczas transmisji. Widzowie mają zwykle kilkanaście minut na wysłanie SMS-ów i oddanie głosów online. Po zamknięciu głosowania rozpoczyna się liczenie punktów od jurorów oraz telewidzów. To właśnie wtedy ważą się losy uczestników walczących o awans do finału Konkurs Piosenki Eurowizji 2026.

Eurowizja 2026 - Polska liczy na awans

Występ Alicji Szemplińskiej wzbudza duże emocje wśród fanów konkursu. Polacy mieszkający poza krajem oraz zagraniczni widzowie mogą realnie pomóc reprezentantce w walce o finał Eurowizji 2026. Warto wcześniej sprawdzić zasady głosowania obowiązujące w swoim kraju, aby bez problemu oddać głos na Polskę i wesprzeć Alicję Szemplińską podczas jednego z najważniejszych muzycznych wydarzeń w Europie.

