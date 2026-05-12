Stanisława Celińska zmarła w szpitalu. Dwa tygodnie temu świętowała 79. urodziny. To był jej ostatni wpis

Śmierć Stanisławy Celińskiej w szpitalu

Tragiczne doniesienia o odejściu wybitnej artystki Stanisławy Celińskiej ujrzały światło dzienne dwunastego maja w okolicach godziny szesnastej. Słynna polska pieśniarka oraz aktorka, doskonale znana z ról teatralnych i filmowych, zmarła zaledwie kilkadziesiąt minut przed podaniem tej informacji do wiadomości publicznej.

To niestety prawda. Nasza Stasia nie żyje. Zmarła około godz. 15 w szpitalu - potwierdził Super Expressowi menadżer gwiazdy.

Odejście legendy sceny stanowiło ogromny cios zarówno dla członków rodziny, jak i licznego grona sympatyków jej twórczości. Jeszcze chwilę wcześniej wokalistka aktywnie udzielała się przed zgromadzoną widownią na żywo, a dwudziestego dziewiątego kwietnia świętowała swoje siedemdziesiąte dziewiąte urodziny.

Ostatnie publiczne wystąpienia Stanisławy Celińskiej

Mimo podeszłego wieku i zbliżających się osiemdziesiątych urodzin legendarna pieśniarka sprawiała wrażenie osoby cieszącej się witalnością. Artystka regularnie brała udział w wydarzeniach kulturalnych, a jedyną przeszkodą zdolną powstrzymać ją przed wyjściem na scenę bywały poważne dolegliwości bólowe. Z tego właśnie powodu kilka miesięcy wcześniej zmuszona była zrezygnować z zaplanowanych wcześniej spotkań z fanami.

Niestety tak się złożyło, że z powodu narastającego bólu musiałam przenieść termin operacji kręgosłupa na bliższy. W związku z tym koncerty październikowe i listopadowe zostały odwołane lub przeniesione na inne terminy. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo uwielbiam te koncerty i spotkania z Państwem po występach. Powiadomię Was o moim powrocie. Ślę wszystkim serdeczności i dziękuję za okazywaną mi życzliwość i serce. Wasza Stasia - można było przeczytać na facebookowym profilu artystki we wrześniu 2025 r.

Swoje ostatnie spotkanie z sympatykami gwiazda odbyła szesnastego kwietnia, czyli niespełna miesiąc przed niespodziewanym zgonem. W trakcie tego wydarzenia nie zrezygnowała z występu pomimo konieczności korzystania z wózka inwalidzkiego. Z kolei dwudziestego dziewiątego kwietnia na oficjalnym koncie Celińskiej opublikowano wpis przypominający o rocznicy jej urodzin.

79 lat temu urodziła się dziewczynka - Stasia. Czy ktoś mógł przewidzieć, że zostanie Wspaniałą Aktorką, Pieśniarką, ale przede wszystkim Dobrym Człowiekiem? Nasza Stasiu Kochana żyj w zdrowiu i radości życia!!!

Nikt z obserwatorów nie zakładał wówczas, że powyższy komunikat będzie ostatecznym pozytywnym akcentem na profilu społecznościowym gwiazdy. Następna zamieszczona w sieci wiadomość przyniosła już wyłącznie wielki ból i żałobę.

Szanowni Państwo, z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, Najlepszym, jakiego znałam… Wierzę Kochana, że jak śpiewałaś: "Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się (...)" Joanna Trzcińska - prowadząca ze Stasią ten profil.

