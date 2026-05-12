Stanisława Celińska zmarła w szpitalu. Dwa tygodnie temu świętowała 79. urodziny. To był jej ostatni wpis

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-05-12 17:03

Dwunastego maja polską przestrzeń medialną obiegła niezwykle przygnębiająca informacja o śmierci Stanisławy Celińskiej. Wybitna artystka odeszła w placówce medycznej, zaledwie kilkanaście dni po swoich siedemdziesiątych dziewiątych urodzinach. Niedługo przed tragedią na jej oficjalnym koncie w mediach społecznościowych opublikowano radosne życzenia, natomiast kolejny post przyniósł już wieść o odejściu uwielbianej gwiazdy.

Stanisława Celińska
Stanisława Celińska Barwy szczęścia, odcinek 3236. Amelia (Stanisława Celińska) Niepokojące wieści. Stanisława Celińska bardzo cierpi i odwołuje koncerty Stanisława Celińska
Galeria zdjęć 45

Śmierć Stanisławy Celińskiej w szpitalu

Tragiczne doniesienia o odejściu wybitnej artystki Stanisławy Celińskiej ujrzały światło dzienne dwunastego maja w okolicach godziny szesnastej. Słynna polska pieśniarka oraz aktorka, doskonale znana z ról teatralnych i filmowych, zmarła zaledwie kilkadziesiąt minut przed podaniem tej informacji do wiadomości publicznej.

Zobacz także: Stanisława Celińska nie żyje. Odeszła wielka gwiazda!

To niestety prawda. Nasza Stasia nie żyje. Zmarła około godz. 15 w szpitalu - potwierdził Super Expressowi menadżer gwiazdy.

Odejście legendy sceny stanowiło ogromny cios zarówno dla członków rodziny, jak i licznego grona sympatyków jej twórczości. Jeszcze chwilę wcześniej wokalistka aktywnie udzielała się przed zgromadzoną widownią na żywo, a dwudziestego dziewiątego kwietnia świętowała swoje siedemdziesiąte dziewiąte urodziny.

Ostatnie publiczne wystąpienia Stanisławy Celińskiej

Mimo podeszłego wieku i zbliżających się osiemdziesiątych urodzin legendarna pieśniarka sprawiała wrażenie osoby cieszącej się witalnością. Artystka regularnie brała udział w wydarzeniach kulturalnych, a jedyną przeszkodą zdolną powstrzymać ją przed wyjściem na scenę bywały poważne dolegliwości bólowe. Z tego właśnie powodu kilka miesięcy wcześniej zmuszona była zrezygnować z zaplanowanych wcześniej spotkań z fanami.

Zobacz także: Poruszające słowa menadżera po śmierci Stanisławy Celińskiej. Przerwał milczenie

Niestety tak się złożyło, że z powodu narastającego bólu musiałam przenieść termin operacji kręgosłupa na bliższy. W związku z tym koncerty październikowe i listopadowe zostały odwołane lub przeniesione na inne terminy. Jest mi bardzo przykro z tego powodu, bo uwielbiam te koncerty i spotkania z Państwem po występach. Powiadomię Was o moim powrocie. Ślę wszystkim serdeczności i dziękuję za okazywaną mi życzliwość i serce. Wasza Stasia - można było przeczytać na facebookowym profilu artystki we wrześniu 2025 r.

Swoje ostatnie spotkanie z sympatykami gwiazda odbyła szesnastego kwietnia, czyli niespełna miesiąc przed niespodziewanym zgonem. W trakcie tego wydarzenia nie zrezygnowała z występu pomimo konieczności korzystania z wózka inwalidzkiego. Z kolei dwudziestego dziewiątego kwietnia na oficjalnym koncie Celińskiej opublikowano wpis przypominający o rocznicy jej urodzin.

79 lat temu urodziła się dziewczynka - Stasia. Czy ktoś mógł przewidzieć, że zostanie Wspaniałą Aktorką, Pieśniarką, ale przede wszystkim Dobrym Człowiekiem? Nasza Stasiu Kochana żyj w zdrowiu i radości życia!!!

Nikt z obserwatorów nie zakładał wówczas, że powyższy komunikat będzie ostatecznym pozytywnym akcentem na profilu społecznościowym gwiazdy. Następna zamieszczona w sieci wiadomość przyniosła już wyłącznie wielki ból i żałobę.

Szanowni Państwo, z wielką rozpaczą muszę Państwa poinformować, że dziś po południu odeszła Nasza Stasia. Mam wielką nadzieję, że spotkała się już z Bogiem, którego tak bardzo kochała. Stasia była Wspaniałym Człowiekiem, Najlepszym, jakiego znałam… Wierzę Kochana, że jak śpiewałaś: "Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się (...)" Joanna Trzcińska - prowadząca ze Stasią ten profil.

Nie żyje Łukasz Litewka. Poseł Lewicy miał 36 lat

Zobacz więcej zdjęć. Grób Waldemara Goszcza. Od jego śmierci minęły już 23 lata!

Grób Waldemara Goszcza
Galeria zdjęć 48