O której występ Alicji Szemplińskiej na Eurowizji 2026. Znamy kolejność występów!

Alicja Szemplińska na Eurowizji 2026. Wiemy, z jakim numerem zaśpiewa

Organizatorzy tegorocznej Eurowizji 2026 stopniowo odsłaniali karty, a jedną z kluczowych informacji był harmonogram występów w zmaganiach półfinałowych. Sympatycy wydarzenia zawsze z ogromną uwagą analizują takie zestawienia, ponieważ historyczne dane pokazują, że pozycja na liście ma realne przełożenie na ostateczne wyniki głosowania i szanse na wielki finał. Szczególnie złą sławą owiana jest tak zwana „pozycja śmiertelna”, czyli numer dwa, który wielokrotnie zwiastował szybkie pożegnanie z muzyczną rywalizacją. W minionym roku ten nieszczęśliwy schemat udało się co prawda przełamać Justynie Steczkowskiej, jednak analitycy wciąż podkreślają, że najkorzystniej jest prezentować swój utwór pod koniec stawki. Zwiększa to szansę na zapadnięcie w pamięć telewidzom tuż przed otwarciem linii do głosowania. Nie bez znaczenia pozostaje również otoczenie – piosenki mogą stracić na sile, jeśli wybrzmią tuż obok największych faworytów plebiscytu. Eksperci zwracają też uwagę na ryzyko występów bezpośrednio po reprezentacji Izraela, która zazwyczaj generuje gorące dyskusje i potężne emocje w sieci. W tej skomplikowanej układance reprezentantka Polski, Alicja Szemplińska, wylosowała pozycję numer 14. Poniżej znajduje się pełne zestawienie startowe tegorocznych koncertów.

Alicja Szemplińska przed wyjazdem na Eurowizję 2026

Eurowizja 2026: Pierwszy półfinał z udziałem Polski. Kto wystąpi?

Lista artystów pierwszego półfinału ułożyła się w następującej kolejności:

02 Szwecja: Felicia – "My System"

03 Chorwacja: Lelek – "Andromeda"
04 Grecja: Akylas – "Ferto"

Portugalia: Bandidos do Cante – "Rosa" 06 Gruzja: Bzikebi – "On Replay"

07 Finlandia: Linda Lampenius i Pete Parkkonen – "Liekinheitin"

08 Czarnogóra: Tamara Živković – "Nova zora"
09 Estonia: Vanilla Ninja – "Too Epic to Be True"

10 Izrael: Noam Bettan – "Michelle"
Niemcy: Sarah Engels – "Fire"*

11 Belgia: Essyla – "Dancing on the Ice"
12 Litwa: Lion Ceccah – "Sólo quiero más"

13 San Marino: Senhit – "Superstar"
14 Polska: Alicja Szemplińska – "Pray"

* państwo z zagwarantowanym miejscem w finale, pojawiające się na scenie w roli gościa

Drugi półfinał Eurowizji 2026. Zestawienie uczestników i gości specjalnych

Z kolei podczas drugiego koncertu eliminacyjnego na scenie pojawią się:

02 Azerbejdżan: Jiva – "Just Go"

03 Rumunia: Alexandra Căpitănescu – "Choke Me"
04 Luksemburg: Eva Marija – "Mother Nature"

05 Czechy: Daniel Zizka – "Crossroads"
Francja: Monroe – "Regarde !"*

06 Armenia: Simón – "Paloma Rumba"
07 Szwajcaria: Veronica Fusaro – "Alice"

08 Cypr: Antigoni – "Jalla"
Austria: Cosmó – "Tanzschein"*

09 Łotwa: Atvara – "Ēnā"
10 Dania: Søren Torpegaard Lund – "Før vi går hjem"

Australia: Delta Goodrem – "Eclipse" 12 Ukraina: Leléka – "Ridnym"

13 Albania: Alis – "Nân"

14 Malta: Aidan – "Bella"
15 Norwegia: Jonas Lovv – "Ya Ya Ya"

* państwo z zagwarantowanym miejscem w finale, pojawiające się na scenie w roli gościa

Alicja Szemplińska na Eurowizji 2026. Kiedy i o której wystąpi?

Polska delegacja zawalczy o awans podczas pierwszej rundy eliminacyjnej 70. Konkursu Piosenki Eurowizji. Wokalne zmagania Alicji Szemplińskiej zaplanowano na wtorek, 12 maja 2026 roku. Ze względu na czternastą pozycję startową, można się spodziewać, że jej prezentacja rozpocznie się w okolicach godziny 22:20. Jeśli polska propozycja zdobędzie uznanie widzów, kolejny raz usłyszymy ją podczas finałowej rozgrywki w sobotę, 16 maja 2026 roku. Transmisję na żywo ze wszystkich eurowizyjnych koncertów zapewnią stacja TVP1, platforma streamingowa TVP VOD oraz oficjalny kanał Eurovision Song Contest w serwisie YouTube.