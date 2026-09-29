Kuba Badach przypomniał Edycie Bartosiewicz ich wspólną noc. Jej reakcja mówiła wszystko

Kuba Badach i Edyta Bartosiewicz od lat funkcjonują w tej samej branży, ale dopiero praca przy „The Voice of Poland” pozwoliła im lepiej się poznać. Podczas jednego z odcinków rozmowa trenerów niespodziewanie zeszła z muzyki na znacznie bardziej osobiste tematy. Bartosiewicz przyznała, że doskonale zna repertuar kolegi i od dawna wysoko ocenia jego umiejętności wokalne. Dopiero podczas nagrań programu zaczęła jednak odkrywać jego prywatną stronę. Zauważyła, że Badach stopniowo otwiera się podczas kolejnych przesłuchań i coraz chętniej opowiada o sobie. Wokalista szybko przypomniał jej, że podobna sytuacja wydarzyła się już wiele lat wcześniej. Ich rozmowa trwała wówczas niemal do świtu.

Kuba Badach zwierzał się Edycie Bartosiewicz do rana

Edyta Bartosiewicz zwróciła uwagę na zachowanie Badacha podczas przesłuchań w ciemno. Jak przyznała, wcześniej znała przede wszystkim jego muzyczną stronę. Wspólna praca pozwoliła jej zobaczyć, jak reaguje na uczestników, emocje i historie opowiadane na scenie. Piosenkarka mówiła, że obserwowanie otwierającego się kolegi jest dla niej wzruszające. Badach początkowo przyjął komplement, ale po chwili przypomniał trenerce ich dawne spotkanie w Chorzowie. Jak wyjaśnił, podczas jednej z imprez opowiadał jej o swoim życiu aż do godziny piątej rano.

Bartosiewicz była wyraźnie zaskoczona. „Wow, co to musiała być za impreza” – odpowiedziała ze śmiechem, sugerując, że nie pamięta szczegółów tamtej rozmowy. Krótka wymiana zdań pokazała, że znajomość artystów rozpoczęła się znacznie wcześniej, niż mogliby przypuszczać widzowie programu. Badach najwyraźniej już wtedy uznał Bartosiewicz za osobę, której może zaufać i opowiedzieć o prywatnych sprawach.

Edyta Bartosiewicz po raz pierwszy została trenerką „The Voice of Poland”

Edyta Bartosiewicz jest jedyną nową trenerką 17. edycji „The Voice of Poland”. Wokalistka zajęła miejsce Margaret i po raz pierwszy zdecydowała się przyjąć stałą rolę w popularnym talent show. Dla artystki, która przez wiele lat unikała podobnych formatów i działała na własnych zasadach, udział w programie jest dużą zmianą. Jeszcze przed premierą sezonu przyznawała, że traktuje tę decyzję jako przełom i wyjście poza bezpieczną, samodzielnie stworzoną przestrzeń.

W czerwonych fotelach obok Bartosiewicz zasiedli Kuba Badach, Michał Szpak oraz Tomson i Baron. Piątą trenerką została Anna Karwan, prowadząca etap „Comeback Stage”, w którym kolejną szansę otrzymują wybrani uczestnicy odrzuceni podczas przesłuchań.

Kuba Badach cieszy się z obecności Bartosiewicz

Jeszcze przed rozpoczęciem sezonu Badach zapowiadał, że pojawienie się Edyty Bartosiewicz może wyraźnie zmienić charakter programu. Oboje są doświadczonymi muzykami, ale reprezentują nieco inne podejście do śpiewania, budowania repertuaru i pracy z emocjami. Bartosiewicz zasłynęła jako autorka i wykonawczyni takich przebojów jak „Sen”, „Jenny”, „Skłamałam” oraz „Ostatni”. Badach jest wokalistą, kompozytorem i aranżerem, znanym między innymi z zespołów Poluzjanci oraz The Globetrotters, a także z działalności solowej. Łączy muzykę pop z soulem, funkiem i jazzem. Ich spotkanie w telewizyjnym show nie opiera się więc wyłącznie na żartach i wspomnieniach. Oboje mogą przekazać uczestnikom wiedzę wynikającą z wieloletniej pracy na scenie i w studiu nagraniowym.

Trenerzy „The Voice of Poland” pokazują prywatną stronę

Widzowie talent show obserwują nie tylko rywalizację o najlepszych wokalistów. Ważną częścią programu stały się relacje między trenerami – ich muzyczne spory, żarty, wzajemne uszczypliwości i historie, których wcześniej nie opowiadali publicznie. Rozmowa Bartosiewicz i Badacha nie ujawniła wprawdzie, czego dotyczyły nocne zwierzenia wokalisty. Pokazała jednak, że za zawodową znajomością kryje się wspomnienie spotkania, które dla jednego z nich okazało się znacznie bardziej pamiętne niż dla drugiego.

Nowe odcinki 17. edycji „The Voice of Poland” są emitowane w soboty w TVP2. Program można oglądać również w serwisie TVP VOD.

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