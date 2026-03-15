Taniec z Gwiazdami 2026 - która para opuszcza program 15 marca? Werdykt zaskoczył wszystkich!

Telewizyjny format taneczny nieustannie przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów. W poprzednim sezonie świętowano podwójną rocznicę, celebrując trzydziestą polską edycję oraz dokładnie dwadzieścia lat od telewizyjnego debiutu w 2005 roku. Obecna odsłona "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie w rodzimym świecie rozrywki, a za nami właśnie kolejna odsłona tej rywalizacji.
Twórcy formatu zachowali dobrze znaną regułę i podczas premierowej odsłony sezonu z rywalizacji nie wyeliminowano żadnego duetu. Suma not sędziowskich oraz sympatii widzów przeszła na następny tydzień, gdzie ostatecznie z parkietem pożegnali się aktorka Małgorzata Potocka i partnerujący jej Mieszko Masłowski. Dzięki takiemu obrotowi spraw piętnastego marca swoje umiejętności taneczne mogło zaprezentować jedenaście pozostających w grze par.
Wyniki 3. odcinka "Tańca z Gwiazdami". Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino wyeliminowani
Ostateczny układ tabeli to tradycyjnie wynik połączenia ocen ekspertów oraz preferencji telewidzów, którzy wspierali swoich faworytów poprzez wiadomości SMS i darmową aplikację. Tabliczki z punktami podnosili jurorzy w składzie Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda oraz Iwona Pavlović. Najbardziej wyczekiwanym momentem wieczoru było podanie nazwisk osób z najniższym łącznym wynikiem. Trzeci odcinek rywalizacji okazał się ostatnim dla aktorki Emilii Komarnickiej oraz tancerza Stefano Terrazzino.
Tabela z ocenami panelu sędziowskiego ukształtowała się następująco:
- Duet numer 2 – aktorka Paulina Gałązka oraz Michał Bartkiewicz: 50 punktów
- Duet numer 1 – aktor Sebastian Fabijański oraz Julia Suryś: 48 punktów
- Duet numer 10 – aktor Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz: 48 punktów
- Duet numer 8 – aktorka Izabella Miko oraz Albert Kosiński: 48 punktów
- Duet numer 12 – aktorka Magdalena Boczarska oraz Jacek Jeschke: 45 punktów
- Duet numer 6 – influencerka Natalia „Natsu” Karczmarczyk oraz Wojciech Kucina: 42 punkty
- Duet numer 5 – aktor Mateusz Pawłowski oraz Klaudia Rąba: 41 punktów
- Duet numer 11 – aktorka Emilia Komarnicka oraz Stefano Terrazzino: 39 punktów
- Duet numer 3 – influencer Kacper „Jasper” Porębski oraz Daria Syta: 34 punkty
- Duet numer 7 – muzyk Kamil Nożyński oraz Izabela Skierska: 32 punkty
- Duet numer 9 – dziennikarz Piotr Kędzierski oraz Magdalena Tarnowska: 31 punktów
Kto walczy o wygraną w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"?
Trzecie spotkanie z widzami wyłoniło kolejnych przegranych. Z marzeniami o wygranej w "Dancing with the Stars" pożegnali się już:
- Miejsce 11. - Emilia Komarnicka u boku Stefano Terrazzino
- Miejsce 12. - Małgorzata Potocka tańcząca z Mieszkiem Masłowskim
Szansę na zdobycie głównej nagrody zachowali następujący uczestnicy:
- Para numer 1 – Sebastian Fabijański i partnerująca mu Julia Suryś
- Para numer 2 – Paulina Gałązka oraz Michał Bartkiewicz
- Para numer 3 – Kacper „Jasper” Porębski wspierany przez Darię Sytę
- Para numer 5 – Mateusz Pawłowski u boku Klaudii Rąby
- Para numer 6 – Natalia „Natsu” Karczmarczyk tańcząca z Wojciechem Kuciną
- Para numer 7 – Kamil Nożyński prowadzony przez Izabelę Skierską
- Para numer 8 – Izabella Miko oraz instruktor Albert Kosiński
- Para numer 9 – Piotr Kędzierski i przygotowująca go Magdalena Tarnowska
- Para numer 10 – Gamou Fall w duecie z Hanną Żudziewicz
- Para numer 12 – Magdalena Boczarska oraz Jacek Jeschke