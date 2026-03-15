Taniec z Gwiazdami 2026 - która para opuszcza program 15 marca? Werdykt zaskoczył wszystkich!

Telewizyjny format taneczny nieustannie przyciąga przed ekrany rzesze wiernych widzów. W poprzednim sezonie świętowano podwójną rocznicę, celebrując trzydziestą polską edycję oraz dokładnie dwadzieścia lat od telewizyjnego debiutu w 2005 roku. Obecna odsłona "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" wciąż wzbudza ogromne zainteresowanie w rodzimym świecie rozrywki, a za nami właśnie kolejna odsłona tej rywalizacji.

Z "Tańca z Gwiazdami" odpadli wcześniej Małgorzata Potocka i Mieszko Masłowski

Twórcy formatu zachowali dobrze znaną regułę i podczas premierowej odsłony sezonu z rywalizacji nie wyeliminowano żadnego duetu. Suma not sędziowskich oraz sympatii widzów przeszła na następny tydzień, gdzie ostatecznie z parkietem pożegnali się aktorka Małgorzata Potocka i partnerujący jej Mieszko Masłowski. Dzięki takiemu obrotowi spraw piętnastego marca swoje umiejętności taneczne mogło zaprezentować jedenaście pozostających w grze par.

Wyniki 3. odcinka "Tańca z Gwiazdami". Emilia Komarnicka i Stefano Terrazzino wyeliminowani

Ostateczny układ tabeli to tradycyjnie wynik połączenia ocen ekspertów oraz preferencji telewidzów, którzy wspierali swoich faworytów poprzez wiadomości SMS i darmową aplikację. Tabliczki z punktami podnosili jurorzy w składzie Rafał Maserak, Ewa Kasprzyk, Tomasz Wygoda oraz Iwona Pavlović. Najbardziej wyczekiwanym momentem wieczoru było podanie nazwisk osób z najniższym łącznym wynikiem. Trzeci odcinek rywalizacji okazał się ostatnim dla aktorki Emilii Komarnickiej oraz tancerza Stefano Terrazzino.

Tabela z ocenami panelu sędziowskiego ukształtowała się następująco:

Duet numer 2 – aktorka Paulina Gałązka oraz Michał Bartkiewicz: 50 punktów

Duet numer 1 – aktor Sebastian Fabijański oraz Julia Suryś: 48 punktów

Duet numer 10 – aktor Gamou Fall oraz Hanna Żudziewicz: 48 punktów

Duet numer 8 – aktorka Izabella Miko oraz Albert Kosiński: 48 punktów

Duet numer 12 – aktorka Magdalena Boczarska oraz Jacek Jeschke: 45 punktów

Duet numer 6 – influencerka Natalia „Natsu” Karczmarczyk oraz Wojciech Kucina: 42 punkty

Duet numer 5 – aktor Mateusz Pawłowski oraz Klaudia Rąba: 41 punktów

Duet numer 11 – aktorka Emilia Komarnicka oraz Stefano Terrazzino: 39 punktów

Duet numer 3 – influencer Kacper „Jasper” Porębski oraz Daria Syta: 34 punkty

Duet numer 7 – muzyk Kamil Nożyński oraz Izabela Skierska: 32 punkty

Duet numer 9 – dziennikarz Piotr Kędzierski oraz Magdalena Tarnowska: 31 punktów

Kto walczy o wygraną w "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"?

Trzecie spotkanie z widzami wyłoniło kolejnych przegranych. Z marzeniami o wygranej w "Dancing with the Stars" pożegnali się już:

Szansę na zdobycie głównej nagrody zachowali następujący uczestnicy:

