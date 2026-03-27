Tak wyglądał poród Lil Masti! Influencerka opublikowała intymny film z narodzin dziecka

Lil Masti powitała na świecie drugie dziecko

Aniela Woźniakowska, znana w sieci jako Lil Masti zgromadziła na swoim instagramowym profilu ponad półtora miliona obserwatorów. Z początkiem marca 2026 roku celebrytka powitała na świecie swoją drugą pociechę. Chłopiec o imieniu Hektor urodził się dokładnie trzeciego marca, stając się młodszym bratem dla urodzonej 24 sierpnia 2023 roku Arii. Świeżo upieczona mama początkowo udostępniła krótkie urywki ze szpitalnej sali. Prawdziwe poruszenie nastąpiło jednak trzy tygodnie później, gdy w serwisie YouTube pojawił się obszerny dokument z całej akcji porodowej.

Choć ból był intensywny, a w trakcie porodu powtarzałam sobie, że "nigdy więcej!", teraz już to powoli zapominam. W mojej głowie pojawiają się wizje kolejnych porodów. Natura jest niesamowita, wymazuje zwątpienia i trudniejsze chwile, pozostawiając jedynie te piękne wspomnienia - pisała na Instagramie.

Wideo z porodu Lil Masti wywołało poruszenie w sieci

Gwiazda internetu wielokrotnie deklarowała chęć prezentowania uroków macierzyństwa w sposób całkowicie pozbawiony koloryzowania i sztucznych filtrów. Swoje obietnice przekuła w czyny z pełną konsekwencją. Na platformie YouTube opublikowała bardzo szczegółowy materiał wideo z narodzin swojego najmłodszego syna.

Ten film to nie tylko ukazane piękno narodzin, ale także bogate źródło merytorycznej wiedzy. Wypowiedzi personelu medycznego, który towarzyszył mi podczas porodu, wniosą wiele wartościowych informacji. Zależało mi na tym, aby film był skierowany do przyszłych mam, by mogły zobaczyć, jak wygląda poród oczami innej mamy i zdobyć wiedzę na temat różnych aspektów związanych z porodem. Sama szukałam takich treści przy pierwszym porodzie, więc jestem pewna, że wiele mam znajdzie w tym filmie pomoc i inspirację - podkreśliła Lil Masti jako doświadczona mama dwójki dzieci.

Twórczyni internetowa uzupełniła swoją wypowiedź w mediach społecznościowych o kolejne szczegóły dotyczące tego bezprecedensowego kroku i miejsca rozwiązania.

Dzielę się swoją historią, aby wesprzeć mamy, które przeżywają to niesamowite doświadczenie po raz pierwszy. Mam nadzieję, że zainspiruje Was i doda siły – pamiętajcie, nie jesteście w tym same! Poród odbył się na NFZ w szpitalu Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka WUM.

Udostępnione w sieci materiały wizualne bezkompromisowo obnażają skrajne stany emocjonalne towarzyszące rozwiązaniu. Obrazują one zarówno fizyczne cierpienie i ogromne napięcie, jak i euforię połączoną z gigantyczną ulgą tuż po narodzinach potomka. Ta surowa autentyczność sprawiła, że relacja dotarła do ogromnej liczby odbiorców. Spora część obserwatorów zareagowała entuzjastycznymi gratulacjami oraz wsparciem dla świeżo upieczonej matki. Równolegle pojawiła się jednak silna fala negatywnych opinii, sugerująca przekroczenie pewnych granic prywatności. Niezależnie od ocen moralnych, produkcja trwająca prawie godzinę zdołała wygenerować aż 558 tysięcy odsłon zaledwie w ciągu paru dób od momentu premiery w internecie.

