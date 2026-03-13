Szok na początku "Sanatorium Miłości". Jeden z kuracjuszy nagle opuszcza program

Z powodów zdrowotnych uczestnik "Sanatorium Miłości" opuszcza Konstancin

Zaledwie chwilę po premierze pierwszej odsłony nowej serii fani formatu muszą przygotować się na potężne zaskoczenie. Bieżący sezon telewizyjnego show obfituje w nieoczekiwane wydarzenia już od samego początku. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami po raz pierwszy w historii produkcji jeden z kuracjuszy wyjedzie z Konstancina natychmiast po rozpoczęciu turnusu. Ta absolutnie wyjątkowa sytuacja z pewnością wywoła ogromne poruszenie wśród pozostałych bohaterów przebywających w malowniczym uzdrowisku.

Z materiałów promujących najnowszy epizod jasno wynika, że niespodziewane kłopoty ze zdrowiem brutalnie przerwą telewizyjną przygodę jednego z seniorów. Taki obrót spraw stanowi ogromny cios dla samego zainteresowanego, który przyjechał na miejsce z konkretnymi marzeniami o znalezieniu drugiej połówki. Zaskoczenia nie ukrywają także nowi znajomi, ledwie rozpoczynający budowanie wzajemnych relacji. Widzowie wkrótce dowiedzą się, kto dokładnie przedwcześnie spakuje swoje bagaże i jak na ten dramatyczny moment zareaguje reszta grupy. Twórcy programu stanęli przed sporym wyzwaniem logistycznym i wciąż nie wiadomo, czy do ekipy dołączy ktoś w zastępstwie.

Narastający konflikt w "Sanatorium Miłości". Lilla ostro ocenia Basię

Nagły wyjazd kuracjusza to zaledwie początek problemów w mazowieckim kurorcie. Już pierwszego ranka wyszło na jaw, że relacje między niektórymi uczestniczkami są dalekie od ideału. Szczególnie nerwowo zrobiło się w sypialni zajmowanej wspólnie przez Lillę oraz Basię, gdzie wzajemna niechęć narastała z każdą kolejną godziną. Wspólna noc w ogóle nie ostudziła emocji, a stanowcza i bezkompromisowa Lilla zaczęła głośno mówić o swoich obawach związanych z zachowaniem współlokatorki.

Nie wiadomo jeszcze, czym dokładnie Basia wywołała tak negatywne nastawienie ze strony swojej telewizyjnej koleżanki. Wszystko wskazuje jednak na to, że burzliwa dynamika między dwiema seniorkami będzie jednym z najbardziej rozpalających wątków w kolejnych odsłonach programu. Telewidzowie mogą liczyć na sporą dawkę ostrej wymiany zdań i nieprzewidywalnych zwrotów akcji.

Adrenalina i pierwsze złamane serca. Co czeka seniorów w "Sanatorium Miłości"?

Pomimo trudnych początków i gęstej atmosfery harmonogram turnusu pęka w szwach od nietypowych atrakcji. W nadchodzącym odcinku uczestnicy zmierzą się z ekstremalną jazdą potężnymi monster truckami, co zagwarantuje im ogromny zastrzyk adrenaliny. Dodatkowo część grupy założy profesjonalny sprzęt i spróbuje swoich sił w nurkowaniu na basenie, co dla wielu będzie doskonałą szansą na pokonanie wewnętrznych barier. W międzyczasie zaczynają rodzić się pierwsze głębsze fascynacje, które owocują intymnymi spotkaniami. Niestety miłosne uniesienia szybko zderzą się z rzeczywistością i niektórzy kuracjusze poczują bolesne odrzucenie. Dalsze losy bohaterów i ich sercowe dylematy rozstrzygną się w najbliższych dniach.