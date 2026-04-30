Sława Przybylska schodzi ze sceny. 94-letnia piosenkarka zdradza nowe plany

Sława Przybylska zadebiutowała w latach 50. i błyskawicznie zdobyła rozgłos w całej Polsce. Rozpoznawalność przyniósł jej ponadczasowy utwór "Pamiętasz, była jesień", pochodzący z filmu "Pożegnania" (1958). Po blisko 70 latach ciągłej aktywności na scenie wokalistka informuje, że nadchodzi moment definitywnego pożegnania z estradą.

Sława Przybylska skończyła 94 lata. Gwiazda nie zwolniła tempa

Piosenkarka, która przyszła na świat w 1931 roku, wciąż jest ściśle związana z muzyką. Przyznaje, że jej codzienność nie mogłaby istnieć bez śpiewania. Mimo ukończenia w ubiegłym roku 94 lat - nadal tworzy i daje koncerty. Jej obszerny dorobek obejmuje kilkanaście płyt, a najnowsze wydawnictwo to "Pieśni poetów żydowskich". Twórczość żydowska jest ważnym elementem jej kariery praktycznie od samego startu.

Legenda estrady zapowiada pożegnanie. Wyznała to w rozmowie z Kayah

Znakomita wokalistka zadziwiła ostatnio otwartą deklaracją na temat końca swojej estradowej drogi. Goszcząc w audycji u koleżanki po fachu - Kayah, Sława Przybylska przyznała, że występy na żywo zakończy jeszcze w tym roku.

"Ja zdaję się, już ten rok, chyba do grudnia... Ja już nie będę występować. Tak po prostu czuję, że trzeba już to zakończyć" - powiedziała wprost.

Sława Przybylska ma nowe zajęcie. Czym zajmie się piosenkarka?

Gdy Kayah zauważyła, że pierwsze myśli o emeryturze artystki pojawiały się już w 2001 roku, Przybylska doprecyzowała powody odłożenia tej decyzji w czasie. Przyznała, że wtedy zapowiedzi się nie sprawdziły, bo zbyt kochała śpiew. Dziś jednak jej wizja przyszłości wygląda inaczej i 94-latka pragnie zrealizować świeże założenia. Chce poświęcić się poezji, a być może również stworzyć zapowiadaną od dawna własną biografię.

"Ale teraz zaistnieję poezją. Tylko będę właśnie pisać i będzie może wreszcie ta książka o mnie" - zdradziła.

