Stanisława Celińska zmarła w wieku 79 lat. Menadżer komentuje

Nie żyje Stanisława Celińska. Smutek wśród fanów

Informacja o odejściu Stanisławy Celińskiej wywołała szok i niedowierzanie. Artystka przez długie lata utrzymywała status jednej z najbardziej szanowanych i kochanych postaci na polskiej scenie. Z równym sukcesem odnajdywała się przed kamerą, jak i z mikrofonem. Jej unikalna barwa głosu, sceniczna charyzma oraz niesamowita wrażliwość zjednały jej serca milionów odbiorców. Jeszcze niedawno miłośnicy jej talentu z optymizmem śledzili doniesienia na jej temat. Obecnie internet wypełnił się wyrazami głębokiego żalu i pożegnaniami.

Zmarła Stanisława Celińska. Odeszła w wieku 79 lat

Tragiczne doniesienia w wywiadzie dla "Super Expressu" oficjalnie potwierdził Maciej Muraszko, który był menadżerem gwiazdy.

"Tak, to niestety prawda. Nasza Stasia nie żyje. Zmarła około godziny 15 w szpitalu - przekazał nam."

Stanisława Celińska przeżyła 79 lat. Aż do końca swoich dni cieszyła się ogromnym szacunkiem w środowisku twórczym. Publiczność kochała ją za szczerość i niezwykły ładunek emocjonalny, wkładany w każde wcielenie.

Przez dziesięciolecia artystka brylowała w produkcjach telewizyjnych, filmowych i na deskach teatrów. Jej role na stałe zapisały się w historii, a ona udowadniała swój wszechstronny talent, bawiąc i wzruszając widzów.

Poza aktorstwem gigantyczne uznanie przyniosła jej kariera muzyczna. Na jej występy przychodziły rzesze ludzi, a piosenki, które śpiewała, miały dla wielu słuchaczy działanie wręcz kojące.

Z ustaleń "Super Expressu" wynika, że aktorka znajdowała się w placówce medycznej. Jej hospitalizacja nie miała jednak związku z ubiegłorocznymi problemami zdrowotnymi, o których rozpisywały się media.

W sieci natychmiast zaroiło się od emocjonalnych komentarzy oddających hołd zmarłej.

"Nie mogę w to uwierzyć", "Odeszła legenda", "Jej głos zostanie z nami na zawsze" - piszą zdruzgotani fani.