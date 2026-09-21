Ralph Kaminski, Maleńczuk i Natalia Kukulska zaśpiewają dla Ireny Santor. Wielki jubileusz już dziś

Irena Santor należy do grona artystek, których piosenki już dawno przestały być tylko estradowymi przebojami. „Powrócisz tu”, „Tych lat nie odda nikt”, „Walc Embarras” czy „Już nie ma dzikich plaż” zna kilka pokoleń Polaków. 21 września dorobek jednej z najważniejszych postaci rodzimej sceny zostanie uczczony podczas specjalnego koncertu w warszawskim Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

Widowisko zatytułowane „Kręci mnie ten świat” rozpocznie się o godz. 20.00. Okazją do jego zorganizowania jest 75-lecie pracy artystycznej Ireny Santor. Na scenie zabrzmią utwory, które przez dekady budowały jej pozycję pierwszej damy polskiej piosenki.

Wielkie gwiazdy zaśpiewają dla Ireny Santor

Lista zaproszonych wykonawców pokazuje, jak ogromny wpływ Santor wywarła na kolejne generacje polskich artystów. W koncercie wezmą udział Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz, Michał Bajor, Igor Herbut, Ralph Kaminski, Natalia Szroeder, Maciej Maleńczuk oraz Natalia Kukulska. Na scenie pojawią się również Alicja Szemplińska, Monika Kuszyńska, Sergis, Marcelina „Marcycha” Ruczyńska i Olga Maroszek. Gospodarzem oraz narratorem wieczoru będzie Jacek Cygan. Opowieści autora tekstów mają przeprowadzić publiczność przez najważniejsze momenty niezwykłej kariery jubilatki.

Dobór wykonawców nie jest przypadkowy. Obok artystów od lat kojarzonych z elegancką polską piosenką wystąpią przedstawiciele młodszego pokolenia, którzy prezentują zupełnie odmienne muzyczne style. Dzięki temu dobrze znane kompozycje mogą zyskać nowe barwy.

Od „Mazowsza” do solowej kariery

Artystyczna droga Ireny Santor rozpoczęła się w 1951 roku. Jako nastolatka została solistką Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze”. W zespole spędziła osiem lat, a następnie rozpoczęła karierę solową. Jej głos, staranna interpretacja tekstów i elegancja sprawiły, że szybko zajęła wyjątkowe miejsce na polskiej estradzie. Santor nigdy nie potrzebowała skandali ani krzykliwego wizerunku. Jej znakiem rozpoznawczym pozostawały klasa, charakterystyczna barwa głosu i repertuar oparty na znakomitych tekstach oraz melodiach.

Przez kolejne dekady nagrywała płyty, koncertowała i występowała na festiwalach. W jej dorobku znalazły się utwory o miłości, przemijaniu, Warszawie i zwyczajnym życiu. Wiele z nich zachowało popularność mimo zmieniających się mód muzycznych.

Pożegnała regularne koncertowanie, ale nie muzykę

W 2021 roku Irena Santor poinformowała, że kończy regularną działalność koncertową. Artystka tłumaczyła, że przez wiele lat pracowała bardzo intensywnie, a pandemia stała się momentem, w którym mogła zatrzymać się i podjąć decyzję o zejściu z estrady. Nie oznaczało to jednak całkowitego zerwania ze światem muzyki. Santor nadal uczestniczy w wybranych przedsięwzięciach, spotyka się z publicznością i wspiera młodych wykonawców. Jubileusz „Kręci mnie ten świat” nie jest zatem tradycyjnym powrotem do koncertowania, lecz uroczystym podsumowaniem jej dorobku.

Te przeboje zabrzmią podczas jubileuszu

W programie znalazły się utwory, bez których trudno wyobrazić sobie historię polskiej piosenki. Publiczność usłyszy m.in. „Powrócisz tu”, „Walc Embarras”, „Co z tobą mała” oraz „Tych lat nie odda nikt”. Szczególnego znaczenia nabiera ostatni z tych tytułów. Podczas jubileuszu 75-lecia pracy artystycznej piosenka o nieuchronnym upływie czasu może zabrzmieć jak podsumowanie całej epoki polskiej estrady. Epoki, której Irena Santor pozostaje jedną z najważniejszych i najbardziej rozpoznawalnych bohaterek.

Koncert zostanie zarejestrowany przez Telewizję Polską. Dzięki temu widowisko obejrzą również widzowie, którzy nie będą mogli uczestniczyć w wydarzeniu w Teatrze Wielkim. Termin telewizyjnej emisji nie został jeszcze podany.

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