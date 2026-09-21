Kamil Bednarek świętuje 18 lat na scenie. Od talent show do diamentowej płyty

Kamil Bednarek świętuje w 2026 roku osiemnaście lat działalności artystycznej. Z tej okazji przygotował wyjątkowy koncert zatytułowany po prostu „Osiemnastka!”. Wokalista wystąpi 25 września o godz. 19.00 w Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.

Jubileusz ma być podróżą przez całą dotychczasową dyskografię artysty – od nagrań Star Guard Muffin, przez pierwsze albumy sygnowane nazwiskiem Bednarek, aż po jego najnowsze muzyczne poszukiwania. Nie będzie to jednak wyłącznie wieczór wspomnień. Organizatorzy zapowiadają, że wokalista pokaże również nowe brzmienie i kierunek, z którym zamierza związać się na dłużej.

Pierwszy zespół założył jako nastolatek

Początki kariery Kamila Bednarka sięgają 2008 roku. To właśnie wtedy pochodzący z Brzegu muzyk powołał do życia zespół Star Guard Muffin. Grupa zaczęła od grania reggae i raggamuffinu, a jej pierwszym wydawnictwem była EP-ka „Ziemia Obiecana”. Początkowo formacja była znana głównie słuchaczom interesującym się polską sceną reggae. Wszystko zmieniło się dwa lata później, kiedy Kamil Bednarek pojawił się w trzeciej edycji programu „Mam talent!”.

Podczas castingu wykonał utwór „I” Kurta Nilsena. W kolejnych etapach sięgał między innymi po repertuar Erica Claptona i Boba Marleya. Ostatecznie zajął drugie miejsce, przegrywając w finale z Magdaleną Welc. Szybko okazało się jednak, że brak zwycięstwa w programie nie przeszkodzi mu w zrobieniu jednej z największych karier spośród jego uczestników.

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„Szanuj” przyniosło mu ogromną popularność

Jeszcze w 2010 roku ukazał się debiutancki album Star Guard Muffin zatytułowany „Szanuj”. Zainteresowanie młodym wokalistą było wówczas tak duże, że płyta trafiła na szczyt zestawienia sprzedaży i uzyskała status podwójnie platynowej. Bednarek nie zamierzał jednak ograniczać się do popularności zdobytej w telewizyjnym programie. W 2011 roku wraz z zespołem wyjechał na Jamajkę. Muzycy nagrali materiał „Jamaican Trip” w legendarnym studiu Tuff Gong, założonym przez Boba Marleya. W sesjach uczestniczyli także jamajscy artyści, między innymi Capleton, Dean Fraser i członkowie grupy The Tamlins. Dla młodego wokalisty była to nie tylko egzotyczna przygoda, lecz także możliwość zetknięcia się ze źródłami muzyki, którą fascynował się od nastoletnich lat.

Narodziny zespołu Bednarek

W 2012 roku działalność Star Guard Muffin została zawieszona. Kamil Bednarek szybko rozpoczął jednak kolejny etap kariery, tworząc formację działającą pod jego nazwiskiem. Jeszcze w tym samym roku ukazał się album „Jestem…”. Płyta przez wiele miesięcy utrzymywała się na listach sprzedaży i ostatecznie uzyskała status diamentowej. Znalazły się na niej utwory, które na stałe weszły do koncertowego repertuaru artysty.

Kolejnym ważnym momentem było zdobycie nagrody MTV Europe Music Awards dla najlepszego wykonawcy z Europy Środkowej w 2013 roku. Bednarek potwierdził w ten sposób, że jego sukces nie był jedynie chwilowym efektem popularności talent show.

Od reggae do nowych brzmień

W kolejnych latach artysta konsekwentnie rozbudowywał swoją dyskografię. W 2015 roku wydał album „Oddycham”, na którym pojawili się zagraniczni przedstawiciele muzyki reggae – Alborosie i Junior Kelly. Dwa lata później premierę miał „Talizman”, a w 2018 roku Bednarek zaprezentował swoje utwory w ramach projektu „MTV Unplugged”. Z czasem wokalista zaczął coraz wyraźniej wychodzić poza klasyczne reggae. Projekt #bednarekinaczej otworzył go na współpracę z nowymi muzykami i bardziej współczesne produkcje. Jednym z efektów tych poszukiwań był singiel „Bądź przy mnie”, który niedługo po premierze uzyskał status złotej płyty. W 2021 roku ukazał się album „Inaczej”. Już sam jego tytuł sugerował, że artysta nie zamierza przez całą karierę powtarzać sprawdzonych rozwiązań.

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Koncert „Osiemnastka!” ma podsumować drogę rozpoczętą w 2008 roku wraz z założeniem Star Guard Muffin. Publiczność usłyszy utwory z różnych etapów kariery Bednarka, ale pozna również jego kolejne muzyczne plany. Jubileusz pokazuje, jak wiele wydarzyło się od chwili, gdy 19-letni wokalista stanął przed jurorami „Mam talent!”. Telewizyjny program otworzył mu drzwi do szerokiej publiczności, ale o tym, że pozostał na scenie przez następne lata, zdecydowały już piosenki, koncerty i wierni fani. Artystyczna osiemnastka nie będzie więc jedynie nostalgicznym powrotem do początków. Bednarek zamierza potraktować ją również jako otwarcie następnego rozdziału swojej kariery.