Życzenia na Dzień Przedszkolaka. Wesołe, idealne dla dziecka, wnuka, bratanka, siostrzeńca, wychowanka

Anna Szubińska
Anna Szubińska
Maja Budka
2026-09-20 5:22

Zwykłe „wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta” to za mało, by wywołać szczery uśmiech przedszkolaka. Jakie słowa trafią do serca małego odkrywcy? Sprawdź nasze gotowe propozycje życzeń, które idealnie sprawdzą się jako wiadomość wysłana na telefon mamy lub taty.

Właśnie teraz nadchodzi moment, w którym maluchy stają się najważniejszymi bohaterami w salach pełnych zabawek. Warto wykorzystać ten radosny czas, aby docenić ich codzienny trud odkrywania świata i sprawić im mnóstwo uśmiechu od samego rana. Przekaż im życzenia na Dzień Przedszkolaka.

Czym jest Dzień Przedszkolaka i kiedy go obchodzimy?

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to radosne święto wszystkich najmłodszych odkrywców, które przypada corocznie 20 września. Jeśli przypada w weekend, w placówkach najczęściej jest obchodzony w najbliższy dzień roboczy. W tym roku przedszkolaki będą więc świętować najpewniej 21 września w poniedziałek.

Święto zostało ustanowione przez Sejm w 2013 roku po to, by podkreślić ogromną wagę edukacji wczesnoszkolnej, a także po prostu dać dzieciom wspaniały powód do zabawy i świętowania. Tego dnia w placówkach królują kolorowe balony, gry integracyjne, śpiew i słodkie niespodzianki. Właśnie wtedy warto przygotować serdeczne życzenia dla przedszkolaka, aby przypomnieć maluchom, jak ważną i fantastyczną pracę wykonują codziennie, budując wysokie wieże z klocków i ucząc się nowych piosenek na dywanie.

Skopiuj śmieszne życzenia na Dzień Przedszkolaka

Dziecięca codzienność pełna jest nieskrępowanej beztroski, dlatego zawsze warto do niej nawiązać:

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Z okazji Dnia Przedszkolaka życzę Ci, żeby wieże z klocków nigdy nie spadały, a w zupie nigdy nie było śladu pietruszki. Niech leżakowanie trwa tylko małą chwilkę, a zabawa z kolegami nigdy nie ma końca!

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W dzisiejszy Dzień Przedszkolaka życzę Ci najwyższych zjeżdżalni na placu zabaw i żeby każdy miś chciał się z Tobą bawić w chowanego. Rośnij duży, zdrowy i uśmiechnięty!

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Wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta! Niech Dzień Przedszkolaka przyniesie Ci magiczne kredki, które same malują najpiękniejsze obrazki, oraz supermoc zjadania nielimitowanych deserów.

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Na ten wesoły Dzień Przedszkolaka życzę Ci butów, które same się wiążą, podwieczorków pełnych owocowych żelków i mnóstwa kolegów gotowych na najlepsze wspólne zabawy!

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Krótkie życzenia na Dzień Przedszkolaka – zbiór gotowych haseł na pamiątkowy bilecik

Czasami brakuje miejsca na długie opowieści, zwłaszcza gdy planujesz wypisać mały kartonik przyczepiony do słodkiego upominku. W takich sytuacjach strzałem w dziesiątkę okażą się te krótkie życzenia:

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W radosny Dzień Przedszkolaka życzę Ci dni pełnych słońca, uśmiechu i wspaniałych odkryć podczas każdej zabawy!

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Baw się wspaniale, śmiej się głośno i z radością poznawaj świat. Wszystkiego najpiękniejszego na Twój Dzień Przedszkolaka!

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Niech każdy nowy poranek w sali pełnej zabawek będzie dla Ciebie wielką przygodą. Cudownego Dnia Przedszkolaka!

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Kolorowych marzeń z plasteliny, super przyjaciół i wesołych podskoków przez cały rok. Sto lat z okazji Dnia Przedszkolaka!

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Oryginalne życzenia na Dzień Przedszkolaka. Gotowe do wysłania bliskim w mgnieniu oka

Jeżeli zależy Ci na tym, aby przekazać ciepłe słowa znajomym rodzicom, ciociom czy wujkom, by po południu odczytali je swoim pociechom, warto skorzystać z uniwersalnego formatu. Poniższe życzenia na Dzień Przedszkolaka świetnie nadają się do skopiowania i szybkiego przesłania:

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Dziś wielkie święto małych, ale jakże ważnych ludzi! Z okazji Dnia Przedszkolaka przesyłam moc ciepłych uścisków. Niech każdy dzień spędzony w gronie kolegów z przedszkola będzie samą frajdą!

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Z okazji Dnia Przedszkolaka przesyłamy Twojemu zuchowi życzenia niewyczerpanej ciekawości do poznawania świata. Niech skomplikowane puzzle układają się same, a każda jesienna wycieczka do parku daje mnóstwo radości i rumieńców na twarzy!

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W ten wspaniały Dzień Przedszkolaka ślę najserdeczniejsze myśli dla Twojego bystrzaka. Niech w placówce zawsze czeka na niego najlepsza zabawa, a przedszkolne przyjaźnie przetrwają nawet najtrudniejsze spory o największą foremkę w piaskownicy!

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Pobierz piękne kartki na Dzień Przedszkolaka. Do wysłania lub wydrukowania

Nawet najbardziej przemyślane słowa zyskują na sile, gdy towarzyszy im atrakcyjna i dostosowana do wieku oprawa wizualna. Maluchy wprost uwielbiają oglądać kolorowe ilustracje. W przygotowanej przez nas galerii znajdziesz wyjątkowe kartki na Dzień Przedszkolaka:

Radosne dzieci bawiące się w sali klockami. O pięknych kartkach na Dzień Przedszkolaka przeczytasz na Eska2.
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