Właśnie teraz nadchodzi moment, w którym maluchy stają się najważniejszymi bohaterami w salach pełnych zabawek. Warto wykorzystać ten radosny czas, aby docenić ich codzienny trud odkrywania świata i sprawić im mnóstwo uśmiechu od samego rana. Przekaż im życzenia na Dzień Przedszkolaka.

Czym jest Dzień Przedszkolaka i kiedy go obchodzimy?

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka to radosne święto wszystkich najmłodszych odkrywców, które przypada corocznie 20 września. Jeśli przypada w weekend, w placówkach najczęściej jest obchodzony w najbliższy dzień roboczy. W tym roku przedszkolaki będą więc świętować najpewniej 21 września w poniedziałek.

Święto zostało ustanowione przez Sejm w 2013 roku po to, by podkreślić ogromną wagę edukacji wczesnoszkolnej, a także po prostu dać dzieciom wspaniały powód do zabawy i świętowania. Tego dnia w placówkach królują kolorowe balony, gry integracyjne, śpiew i słodkie niespodzianki. Właśnie wtedy warto przygotować serdeczne życzenia dla przedszkolaka, aby przypomnieć maluchom, jak ważną i fantastyczną pracę wykonują codziennie, budując wysokie wieże z klocków i ucząc się nowych piosenek na dywanie.

Skopiuj śmieszne życzenia na Dzień Przedszkolaka

Dziecięca codzienność pełna jest nieskrępowanej beztroski, dlatego zawsze warto do niej nawiązać:

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Z okazji Dnia Przedszkolaka życzę Ci, żeby wieże z klocków nigdy nie spadały, a w zupie nigdy nie było śladu pietruszki. Niech leżakowanie trwa tylko małą chwilkę, a zabawa z kolegami nigdy nie ma końca!

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W dzisiejszy Dzień Przedszkolaka życzę Ci najwyższych zjeżdżalni na placu zabaw i żeby każdy miś chciał się z Tobą bawić w chowanego. Rośnij duży, zdrowy i uśmiechnięty!

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Wszystkiego najlepszego z okazji Twojego święta! Niech Dzień Przedszkolaka przyniesie Ci magiczne kredki, które same malują najpiękniejsze obrazki, oraz supermoc zjadania nielimitowanych deserów.

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Na ten wesoły Dzień Przedszkolaka życzę Ci butów, które same się wiążą, podwieczorków pełnych owocowych żelków i mnóstwa kolegów gotowych na najlepsze wspólne zabawy!

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Krótkie życzenia na Dzień Przedszkolaka – zbiór gotowych haseł na pamiątkowy bilecik

Czasami brakuje miejsca na długie opowieści, zwłaszcza gdy planujesz wypisać mały kartonik przyczepiony do słodkiego upominku. W takich sytuacjach strzałem w dziesiątkę okażą się te krótkie życzenia:

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W radosny Dzień Przedszkolaka życzę Ci dni pełnych słońca, uśmiechu i wspaniałych odkryć podczas każdej zabawy!

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Baw się wspaniale, śmiej się głośno i z radością poznawaj świat. Wszystkiego najpiękniejszego na Twój Dzień Przedszkolaka!

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Niech każdy nowy poranek w sali pełnej zabawek będzie dla Ciebie wielką przygodą. Cudownego Dnia Przedszkolaka!

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Kolorowych marzeń z plasteliny, super przyjaciół i wesołych podskoków przez cały rok. Sto lat z okazji Dnia Przedszkolaka!

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Oryginalne życzenia na Dzień Przedszkolaka. Gotowe do wysłania bliskim w mgnieniu oka

Jeżeli zależy Ci na tym, aby przekazać ciepłe słowa znajomym rodzicom, ciociom czy wujkom, by po południu odczytali je swoim pociechom, warto skorzystać z uniwersalnego formatu. Poniższe życzenia na Dzień Przedszkolaka świetnie nadają się do skopiowania i szybkiego przesłania:

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Dziś wielkie święto małych, ale jakże ważnych ludzi! Z okazji Dnia Przedszkolaka przesyłam moc ciepłych uścisków. Niech każdy dzień spędzony w gronie kolegów z przedszkola będzie samą frajdą!

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Z okazji Dnia Przedszkolaka przesyłamy Twojemu zuchowi życzenia niewyczerpanej ciekawości do poznawania świata. Niech skomplikowane puzzle układają się same, a każda jesienna wycieczka do parku daje mnóstwo radości i rumieńców na twarzy!

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W ten wspaniały Dzień Przedszkolaka ślę najserdeczniejsze myśli dla Twojego bystrzaka. Niech w placówce zawsze czeka na niego najlepsza zabawa, a przedszkolne przyjaźnie przetrwają nawet najtrudniejsze spory o największą foremkę w piaskownicy!

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Pobierz piękne kartki na Dzień Przedszkolaka. Do wysłania lub wydrukowania

Nawet najbardziej przemyślane słowa zyskują na sile, gdy towarzyszy im atrakcyjna i dostosowana do wieku oprawa wizualna. Maluchy wprost uwielbiają oglądać kolorowe ilustracje. W przygotowanej przez nas galerii znajdziesz wyjątkowe kartki na Dzień Przedszkolaka: