Pogrzeb Magdaleny Majtyki będzie wyjątkowy. Rodzina podjęła ważną decyzję

Data i miejsce pogrzebu Magdaleny Majtyki. Kiedy aktorka zostanie pożegnana?

Niespodziewana śmierć Magdaleny Majtyki wstrząsnęła jej bliskimi, przyjaciółmi oraz fanami, którzy kojarzyli ją z ról teatralnych i telewizyjnych. Wkrótce odbędzie się wyjątkowe pożegnanie aktorki. Poznaliśmy już szczegóły dotyczące jej ostatniej drogi.

Ceremonia pogrzebowa została zaplanowana na wtorek, 17 marca 2026 roku. Uroczystość rozpocznie się o godzinie 12:00 na Cmentarzu Grabiszyńskim we Wrocławiu, gdzie spocznie artystka. Według nieoficjalnych ustaleń radia VOX FM, pogrzeb Magdaleny Majtyki będzie miał charakter świecki. Rodzina zdecydowała się na taką formę, aby w ten sposób uczcić jej artystyczną duszę. Zamiast klasycznej mszy świętej, przewidziano specjalne występy aktorów z wrocławskiego Teatru Capitol. To gest pełen symboliki, ponieważ zmarła przez lata współpracowała z tą instytucją. Ponadto bliscy wystosowali jeszcze jedną, poruszającą prośbę:

Rodzina poprosiła o pożegnanie w tej konkretnej kaplicy. Bardzo im na tym zależało" - powiedział VOX FM jeden z pracowników cmentarza.

Okoliczności śmierci Magdaleny Majtyki wciąż budzą szok

Poszukiwania 41-letniej aktorki trwały przez kilka dni. Niestety, ich finał okazał się tragiczny. Służby przekazały, że ciało kobiety zostało odnalezione 6 marca na terenie Biskupic Oławskich, miejscowości zlokalizowanej w pobliżu Wrocławia. Doniesienia o jej śmierci zostały oficjalnie potwierdzone przez policję. Wyjaśnianiem dokładnych przyczyn i okoliczności tajemniczej śmierci Magdaleny Majtyki zajmuje się obecnie prokuratura.

