Piotr Fronczewski świętuje 80. urodziny. Znanego aktora próbowała złamać SB, z największymi grał już jako dziecko

Urodzony 8 czerwca 1946 roku w Łodzi Piotr Fronczewski bardzo szybko związał swoje życie ze sceną. Jego ogromny talent ujawnił się już w dzieciństwie, co pozwoliło mu na występy z prawdziwymi legendami polskiego kina i teatru. Wybitni twórcy trafnie przewidzieli, że stanie się jednym z najwybitniejszych artystów w Polsce. Z biegiem lat aktor zgromadził na swoim koncie ponad sto kreacji filmowych i serialowych.

Piotr Fronczewski i Adolf Dymsza na jednej scenie

Rodzina Fronczewskich przeniosła się do Warszawy, gdy przyszły gwiazdor miał zaledwie trzy lata. To właśnie tam rozwinęła się jego fascynacja aktorstwem, a już w latach 50. chłopak zaczął grać w Teatrze Telewizji. Jako jedenastolatek wystąpił w spektaklu Czesława Szpakowicza „Pan Vincenzo jest moim ojcem”, partnerując samemu Adolfowi Dymszy. Na Akademii Teatralnej uczył się pod okiem Mariana Wyrzykowskiego, kończąc studia z wyróżnieniem. Szybko znalazł angaż w Teatrze Narodowym, a później w wielu innych stołecznych teatrach, kabaretach i produkcjach filmowych.

SB inwigilowała aktora, nie dał się zastraszyć

Lata 70. przyniosły mu kolejne role, z których przełomową okazała się ta w „Ziemi obiecanej” Andrzeja Wajdy. W tym samym czasie Piotr Fronczewski wziął ślub i doczekał się dwóch córek. Mimo rosnącej popularności, władze PRL nie darzyły go sympatią. W ramach operacji „Tercet” Służba Bezpieczeństwa inwigilowała artystów Kabaretu Pod Egidą, w tym Fronczewskiego i Krystynę Jandę, zarzucając im promowanie antypaństwowych postaw. Dodatkowo aktor podpadł władzy, popierając w 1977 roku postulaty KOR.

Fronczewski stanowczo odmawiał współpracy z SB, nie godząc się na podpisanie tzw. lojalki, która miała mu umożliwić zagraniczne wyjazdy. Nie ugiął się również w latach 80., kiedy służby próbowały wykorzystać incydent z prowadzeniem samochodu pod wpływem alkoholu, aby go zaszantażować.

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Niezapomniane role Piotra Fronczewskiego

Dla pokoleń widzów Piotr Fronczewski to przede wszystkim Pan Kleks. Rola w serii Krzysztofa Gradowskiego przyniosła mu ogromną sympatię najmłodszych. W najnowszej ekranizacji „Akademii Pana Kleksa” z 2024 roku powrócił na ekran, tym razem jako Doktor Paj-Chi-Wo. Do jego najsłynniejszych ról należą również te w produkcjach takich jak „Konsul”, „Znachor”, „Hallo Szpicbródka, czyli ostatni występ króla kasiarzy” oraz „Jak rozpętałem II wojnę światową”.

Widzowie pokochali go także jako Jacka Kwiatkowskiego w serialu „Rodzina zastępcza”. Aktor odnosił sukcesy w dubbingu oraz jako muzyk, tworząc kultową postać Franka Kimono i przebój „King Bruce Lee Karate Mistrz”.

Dziś 80-latek ma kłopoty ze zdrowiem. Do końca opiekował się sędziwą mamą

Prywatnie Piotr Fronczewski jest ojcem dwóch córek oraz dziadkiem dorosłej już wnuczki Hanny. Kulisy swojego życia opisał w książce „Ja, Fronczewski”. Artysta nie ukrywa, że zmaga się z problemami z sercem. Po przebytym zawale musiał znacząco zwolnić tempo pracy. Warto dodać, że choć jego ojciec zmarł stosunkowo wcześnie, mama aktora dożyła imponującego wieku 104 lat, a Fronczewski troskliwie się nią opiekował do ostatnich dni. Zmarła w 2016 roku.

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