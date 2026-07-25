Michał Wiśniewski w nowym filmie o swoim życiu? Lider Ich Troje zdradza szczegóły

Prywatne życie Michała Wiśniewskiego nieustannie budzi ogromne zainteresowanie mediów i trafia na czołówki portali plotkarskich. Ostatnio w przestrzeni publicznej zaroiło się od informacji dotyczących piosenkarza po tym, jak ujawniono, że 48-letnia Mandaryna znów stała się mu bliska. Lider zespołu Ich Troje, chcąc uciąć wszelkie spekulacje, zamieścił na Instagramie specjalne oświadczenie. W swoim komunikacie odniósł się do plotek dotyczących rzekomej zdrady, której miał dopuścić się wobec piątej żony, Poli.

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Michał Wiśniewski rozwodzi się. Nietypowy gest z jego strony

Powrót Wiśniewskiego do Mandaryny

Nagranie zamieszczone w mediach społecznościowych przez wokalistę miało na celu jasne zdementowanie doniesień o zdradzie Poli Wiśniewskiej.

Jestem z Mandaryną i "zdradziłem z nią Polę". Nie wiem, w styczniu, nie wiem, kiedy. Ale ani w styczniu, ani w marcu, od kiedy się rozstaliśmy, tylko zaczęliśmy się spotykać pod koniec czerwca tego roku. Trochę zostaliśmy wepchnięci w swoje ramiona przez całą tę sytuację i bardzo się z tego powodu cieszę. Być może te pięć lat razem i 21 lat osobno pozwoli nam pewne rzeczy zrozumieć, przeanalizować i zrobić inaczej. Nieważne, czy dacie nam szansę, czy nie, my to po prostu zrobimy

Bezpośredniość tego komunikatu potwierdza tylko to, że losy frontmana grupy Ich Troje mogłyby stanowić świetny materiał na porywający film fabularny.

Film "Gwiazdor" o Michale Wiśniewskim

Początki filmowej dokumentacji życia słynnego piosenkarza sięgają 2002 roku. To właśnie wtedy, gdy jego popularność sięgała zenitu, na ekrany trafił obraz "Gwiazdor" w reżyserii Sylwestra Latkowskiego. Skupiono się w nim na trudnych relacjach łączących wokalistę z jego mamą, Grażyną. Od czasu premiery w życiu artysty wydarzyło się mnóstwo rzeczy – przeżywał spektakularne sukcesy i bolesne porażki, zawierał kolejne małżeństwa i rozwodził się, doczekał się też narodzin sześciorga dzieci. Do tego w ostatnim czasie został uniewinniony po głośnym procesie sądowym.

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Czy lider Ich Troje wyda kolejny dokument?

Dziennikarz portalu ESKA.pl postanowił zapytać artystę o możliwość stworzenia nowej produkcji dokumentalnej. Wokalista przyznał wprost, że kwestia ta jest obecnie przedmiotem dyskusji i prowadzonych rozmów.

Rozmawiamy z wieloma osobami na ten temat. Na ten moment myślę, że jest za wcześnie, by o tym mówić. Pewnie powstanie, bo to jest kawał historii polskiej muzyki rozrywkowej

Z pewnością zwolennicy muzyka będą teraz uważnie wypatrywać kolejnych wieści o nadchodzącej produkcji. Pytanie o to, czy piosenkarz zdradzi kulisy wszystkich swoich dotychczasowych małżeństw, na razie musi pozostać bez odpowiedzi, bo najbliższe miesiące pokażą, jaki ostatecznie kształt przybierze to dzieło.