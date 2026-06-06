86-letni Krzysztof Zanussi trafił do szpitala. Reżyser uległ wypadkowi!

Wypadek Krzysztofa Zanussiego w Toruniu

Praca nad najnowszą produkcją zatytułowaną "Całopalenie" przyniosła Krzysztofowi Zanussiemu chwile grozy. Uznany polski filmowiec przekazał fanom niepokojące wieści o zdarzeniu, do którego doprowadził, jak wyznał, z własnej winy. 86-letni artysta spadł ze schodów podczas nagrań i wymagał pilnej pomocy medycznej. Reżyser doznał złamania ręki oraz uszkodzenia kości czaszki, a na jego ciele pojawiły się liczne potłuczenia. Trafił pod opiekę lekarzy, jednak obecnie czuje się już znacznie lepiej. O szczegółach całego zajścia opowiedział w materiale wideo opublikowanym na swoim profilu w serwisie Facebook. Wideo znajdziecie w galerii.

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Ja jestem już po końcu polskich zdjęć do "Całopalenia", ale przyszły one z przygodami, ponieważ na zdjęciach w Toruniu doznałem wypadku z własnej winy. (...) W pewnym wieku to już grawitacja ciąży. Spadłem z jakichś żelaznych schodów i zdołałem połamać sobie rękę, złamać kość czaszki oraz potłuc się ze wszystkich stron. Jak na reżysera to sporo - wyznał.

Zanussi reżyseruje "Całopalenie" ze szpitala

Groźnie wyglądające zdarzenie na planie filmowym przyniosło obrażenia wymagające interwencji lekarskiej, jednak rokowania są, jak się wydaje, optymistyczne. Twórca skupia się teraz na procesie powrotu do zdrowia, ale absolutnie nie zrezygnował z obowiązków zawodowych. Zamiast porzucić projekt, znany filmowiec postanowił doglądać działań ekipy bezpośrednio z łóżka szpitalnego.

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Przy tej mojej wspaniałej ekipie, wielkiej życzliwości naszego otoczenia w Toruniu, mogłem ze szpitala, z pokoju szpitalnego, prowadzić dalej zdjęcia przez monitor i telefon, także miałem przed sobą podgląd jak ujęcia powstają, mówiłem do aktorów i nakręciliśmy te brakujące cząstki, co było pewnym wyczynem. Pierwszy raz i, mam nadzieję, ostatni reżyserowałem ze szpitalnego łóżka - dodał Zanussi.

Realizacja filmu powoli dobiega końca, a do zamknięcia projektu pozostały już tylko ostatnie szlify oraz prace związane z montażem. W tej niecodziennej sytuacji reżyser może w pełni polegać na wsparciu i zaangażowaniu swojej niezawodnej ekipy.

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Przygoda mnie ściga. Wolałbym kończyć ten film bez przygód - podsumował.

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