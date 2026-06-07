Andrzej Mogielnicki doceniony na festiwalu w Opolu. To on stoi za sukcesem Lady Pank

Lady Pank świętuje 45. urodziny w Opolu

W piątek, 7 czerwca, w ramach opolskiego festiwalu odbył się szczególny koncert. Tego dnia zespół Lady Pank obchodził swój wyjątkowy jubileusz. Zgromadzona w amfiteatrze publiczność i telewidzowie mieli okazję wysłuchać najważniejszych utworów legendarnej formacji, która funkcjonuje na scenie już od czterech i pół dekady. Od ponad trzydziestu lat, a dokładniej od 1992 roku, grupa koncertuje w stałym składzie: Jan Borysewicz, Janusz Panasewicz, Kuba Jabłoński oraz Krzysztof Kieliszkiewicz. Chociaż w historii zespołu przewinęło się wielu muzyków, to właśnie ten kwartet nieprzerwanie dostarcza fanom niezapomnianych emocji.

Jednak w tym zgranym zespole brakuje kogoś, komu artyści chcieli złożyć szczególne podziękowania prosto z festiwalowej sceny. Chodzi o Andrzeja Mogielnickiego, człowieka, który napisał największe hity Lady Pank.

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Bez Andrzeja Mogielnickiego nie byłoby Lady Pank!

Mimo prawniczego wykształcenia zdobytego na Uniwersytecie Warszawskim Andrzej Mogielnicki od lat 70. oddał się karierze muzycznej. Tworzył przeboje dla takich gwiazd jak Izabela Trojanowska czy Budka Suflera. Jednak jego relacja z Lady Pank ma wyjątkowy charakter, gdyż w 1981 roku współtworzył tę formację u boku Jana Borysewicza. Choć nigdy nie występował z nimi na scenie, to właśnie on nadał zespołowi unikalny kierunek artystyczny, tworząc teksty do takich ponadczasowych utworów jak "Tańcz, głupia tańcz", "Kryzysowa narzeczona", "Strach się bać", "Mniej niż zero" oraz "Zamki na piasku".

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W latach 80. pełnił rolę kluczowego tekściarza i producenta grupy. To jemu przypisuje się stworzenie charakterystycznego dla Lady Pank języka, przesiąkniętego ironią, zapadającymi w pamięć frazami i głębokimi metaforami. Chociaż jego drogi z zespołem rozeszły się w 1986 roku, kilkukrotnie wracał do współpracy.

Andrzeju, dziękuję ci za wszystko, kocham cię - mówił z opolskiej sceny Jan Borysewicz.

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