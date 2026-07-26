Mandaryna nie chce ślubu z Wiśniewskim. Stawia sprawę jasno

Dominika Tajner radziła Michałowi Wiśniewskiemu w sprawie Mandaryny

Wiadomość o zakończeniu małżeństwa wokalisty Ich Troje z piątą żoną nie była wielkim wstrząsem dla opinii publicznej. Zdumienie wywołała jednak wieść, że artysta postanowił wrócić do dawnej ukochanej. Z relacji Dominiki Tajner, która była jego czwartą żoną, wynika, że uczestniczyła ona w procesie decyzyjnym muzyka, służąc mu radą w tej skomplikowanej sytuacji.

A może doradzałam, a może nie doradzałam, nie mogę tak wszystkiego mówić. Powiedzmy tak - rozmawialiśmy na ten temat na pewno. Też pytał o moje zdanie, chociaż wiadomo, że to jest jego decyzja

Dominika Tajner w rozmowie z „Super Expressem” podkreśliła jednocześnie, że nadal utrzymuje przyjacielskie relacje ze swoim byłym mężem.

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Marta „Mandaryna” Wiśniewska komentuje zejście się z byłym mężem

Niedługo po publicznym oświadczeniu artysty, również Mandaryna zdecydowała się skomentować odnowienie ich relacji. W wywiadzie dla serwisu Pomponik artystka odniosła się do sytuacji, podkreślając, że oboje wkraczają w ten etap bogatsi o bagaż doświadczeń i życiową mądrość, które zdobyli przez lata.

Zamknęłam oczy, otworzyłam, jestem dalej w 2005. Ale, mam nadzieję, z mądrością, doświadczeniem i wiedzą z 2026. Wszystko się różni, jesteśmy 21 lat starsi. Po prostu budujemy coś naprawdę na przyjaźni, zrozumieniu, przestrzeni, czymś naprawdę miłym, co nam się przydarzyło. I fajnie

Piosenkarka nie kryła też zadowolenia z faktu, że ich powrót wywołał tak duże zainteresowanie mediów i internautów.

To jest dla mnie szalenie miłe, bo tych artykułów rzeczywiście jest bardzo dużo. Niektóre memy są tak zabawne, że aż je kolekcjonuję, bo sprawiają mi dużo radości. Natomiast zamierzam być szczęśliwa, to chyba w sumie fajnie

Tancerka zapewniła również, że relacja z Wiśniewskim opiera się na szczerym, głębokim uczuciu.

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Biskup Antoni Długosz o małżeństwie Wiśniewskich

Mimo pozytywnych emocji wokół ich relacji, Mandaryna wyklucza ponowne zawarcie związku małżeńskiego z Michałem Wiśniewskim.

Nie, nie planujemy, po prostu będzie się nam fajnie żyło i możecie nam kibicować

Biorąc pod uwagę burzliwą historię związków lidera Ich Troje, który był wielokrotnie żonaty, niechęć Marty Wiśniewskiej do ślubu może wynikać z chęci uniknięcia ewentualnego kolejnego rozstania sformalizowanego przed sądem. Ciekawą perspektywę na tę sprawę rzuca jednak wypowiedź biskupa Antoniego Długosza dla „Super Expressu”, który stwierdził, że z punktu widzenia Kościoła katolickiego, Michał i Marta nadal pozostają małżeństwem.

Jeśli sąd kościelny nie stwierdził nieważności pierwszego ślubu, małżonkowie w świetle prawa kanonicznego nadal są mężem i żoną

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Michał Wiśniewski rozwodzi się. Nietypowy gest z jego strony