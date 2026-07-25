Maria Prokop o kulisach nowego programu Polsatu. Zdradziła tajemnicę sukcesu na castingu

Nowa prowadząca programu "Wielka Miłość w Małym Mieście" w Polsacie

Dla Marii Prokop rozpoczęcie pracy w telewizji w roli gospodyni to świeży start w karierze. Widzowie już niedługo będą mogli ją oglądać w nowym formacie "Wielka Miłość w Małym Mieście", gdzie single będą poszukiwać życiowego partnera.

W programie "halo tu polsat", podczas wywiadu z Tomaszem Wolnym, Maria Prokop zdradziła, że nowe show ma się odróżniać od typowych randkowych produkcji. Twórcy zrezygnowali ze sztywnych scenariuszy i z góry ustalonych wyzwań na rzecz naturalności i autentyzmu w nawiązywaniu znajomości.

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Nie będzie żadnych takich challenge'ów zorganizowanych (...), ale będzie to wszystko bardzo naturalne, bardzo płynne

- wyjawiła Maria Prokop goszcząc w "halo tu polsat".

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Rola Marii Prokop w nowym show randkowym Polsatu. "Nie chcę oceniać uczestników"

Nowa prezenterka wyraźnie zaznaczyła, że nie planuje wcielać się w rolę mentorki ani pouczać poszukujących miłości singli. Jej głównym zadaniem ma być towarzyszenie im i oferowanie psychicznego wsparcia.

Ja jestem ich kumpelą, która czasami powie im: "Stary, może troszeczkę byś spróbowała tak albo tak", coś tak z serca doradzić. Ale ja nie jestem tam po to, żeby doradzać. Ja jestem tam po to, żeby słuchać i wspierać

- opowiadała na kanapie śniadaniówki.

Jak dodała, najbardziej zależy jej na zbudowaniu atmosfery, w której uczestnicy przed obiektywami kamer będą mogli zachowywać się swobodnie i naturalnie.

Stresujący casting Marii Prokop. "Bardziej się denerwowałam"

Mimo obecnego zaangażowania i radości z nowego wyzwania, Maria Prokop nie kryła, że sam proces rekrutacyjny był dla niej bardzo stresujący.

Bardziej się przy castingu denerwowałam niż tutaj na żywo na antenie

- wyznała szczerze w porannym paśmie Polsatu.

Jednak zdenerwowanie nie przekreśliło jej szans na zdobycie pracy. Prezenterka ocenia, że decydującym czynnikiem była jej autentyczność podczas próbnych nagrań.

No i jakoś urzekłam produkcję właśnie tym, że potrafiłam z tymi panami po prostu tak normalnie, po przyjacielsku porozmawiać

- wytłumaczyła w "halo tu polsat".

Twórcy "Wielkiej Miłości w Małym Mieście" kładą duży nacisk na naturalność. Program zaprezentuje proces poszukiwania partnera bez nadmiernej ingerencji produkcji czy typowego dla telewizji rozmachu. Uczestnicy będą budować relacje w normalnych, codziennych sytuacjach, a Maria Prokop ma być osobą ułatwiającą im szczere konwersacje.