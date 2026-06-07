Krystyna Prońko i Alicja Majewska zachwyciły w Opolu. Wyjątkowy hołd dla Bogdana Olewicza

Krystyna Prońko i jej geometryczna kreacja na opolskiej scenie

Krystyna Prońko zdecydowała się na kreację, obok której nie można było przejść obojętnie. Piosenkarka zaprezentowała się w długiej aż do samej ziemi sukni, opierającej się na chłodnych, grafitowo-szarych barwach. Całość ożywiały kontrastujące pasy w odcieniach żółci, magenty oraz fioletu, formujące na froncie wzór przypominający geometryczne strzałki. Sylwetkę wokalistki uwydatniał satynowy pasek oraz rękawy o długości trzech czwartych, natomiast uzupełnieniem stroju były czarne obuwie i czerwona bransoletka. Rozpuszczone luźno włosy sprawiły, że jej wizerunek nabrał swobodnego charakteru.

Przed opolską publicznością Krystyna Prońko zaprezentowała swój legendarny utwór "Jesteś lekiem na całe zło", który widzowie znają doskonale. Jej występ wyróżniał się ogromnym ładunkiem emocjonalnym i niesamowitą swobodą wokalną, udowadniając po raz kolejny, że od wielu lat należy do grona najbardziej wybitnych postaci na polskiej scenie muzycznej.

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Alicja Majewska zachwyca w Opolu w eleganckiej, srebrnej sukni

Zdecydowanie inną, chociaż w równej mierze przykuwającą wzrok kreację zaprezentowała Alicja Majewska. Piosenkarka wystąpiła w sięgającej ziemi srebrnej sukni, wyróżniającej się satynowym i lekko lśniącym wykończeniem. Na górze stroju można było dostrzec delikatne, koronkowe wstawki, z kolei na ramiona artystka zarzuciła satynową kurtkę z podwiniętymi rękawami, co w połączeniu z subtelnym naszyjnikiem tworzyło spójną całość. Jej stylizacja stanowiła kwintesencję klasycznej elegancji, będącej od lat znakiem rozpoznawczym wokalistki.

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Swój występ Alicja Majewska zainaugurowała utworem Krzysztofa Krawczyka "Pamiętam ciebie z tamtych lat", a na fortepianie akompaniował jej Włodzimierz Korcz – znany kompozytor i wieloletni partner muzyczny. Widownia zareagowała natychmiastowo, nagradzając piosenkarkę owacją na stojąco, po czym amfiteatr rozbrzmiał głośnym skandowaniem jej imienia.

Piosenkarka była niezwykle poruszona tak entuzjastycznym odzewem ze strony zgromadzonej publiczności. Przed opuszczeniem sceny wykonała kolejną kompozycję zatytułowaną "Na przekór wszystkim będę spać". Jak sama podkreśliła, jest to piosenka o znacznie lżejszym zabarwieniu, napisana dla niej przez Bogdana Olewicza jeszcze w początkowym etapie jej kariery, na długo przed tym, jak artysta zaczął tworzyć swoje największe, międzypokoleniowe przeboje.

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Koncert "Autobiografia" hołdem dla twórczości Bogdana Olewicza

Występy obu wybitnych artystek doskonale wpasowały się w atmosferę całego wydarzenia, stanowiącego wielki hołd dla Bogdana Olewicza – wybitnego tekściarza, z którego twórczością dorastały kolejne pokolenia w naszym kraju. Koncert zatytułowany "Autobiografia" przyciągnął do amfiteatru w Opolu największe gwiazdy polskiej estrady, a zachwyceni widzowie regularnie oklaskiwali ich popisy wokalne z nieskrywanym entuzjazmem.