Paulina Smaszcz zachwyca w kreacji z głębokim dekoltem. Ryzykowny wybór!

Paulina Smaszcz zaskakuje zmianą wizerunku

Minęło pierwsze sześć miesięcy 2026 roku, a my jesteśmy świadkami jednej z największych zmian wizerunkowych w polskim show-biznesie. 53-letnia Paulina Smaszcz, dziennikarka i specjalistka z zakresu PR, niedawno podjęła decyzję o radykalnej zmianie fryzury. Zrezygnowała z charakterystycznego, krótkiego cięcia na rzecz długich, bujnych fal. Modyfikacja dotyczyła wyłącznie długości pasm, jednak rezultat okazał się oszałamiający. Pierwsze opublikowane przez nią kadry w nowym wydaniu sprawiły, że wielu miało problem z jej rozpoznaniem.v

Decyzja o przedłużeniu włosów sprawiła, że Paulina Smaszcz wygląda o dwie dekady młodziej, co natychmiast zauważyli użytkownicy sieci. W komentarzach pod jej zdjęciami nie brakuje zachwytów i słów uznania od internautów. Ekspertka ds. PR sama nie kryje satysfakcji z nowego wizerunku, regularnie publikując kolejne fotografie. Aktualnie przebywa w Stanach Zjednoczonych, gdzie wspólnie z Beatą Marciniak realizowała serię szkoleń z zakresu motywacji.

Popularna "kobieta petarda" obecnie cieszy się zasłużonym odpoczynkiem, jednak nie ustaje w codziennym motywowaniu swoich fanów w internecie. Paulina Smaszcz dzieli się swoimi refleksjami, ale to dołączane do nich fotografie przyciągają najwięcej spojrzeń. Ostatnio poruszyła temat sztuki relaksu i umiejętności odpoczywania.

Czy umiem odpoczywać? Szczerze? Nadal się tego uczę. Przez całe życie byłam w ruchu. Pracowałam, walczyłam, budowałam, wspierałam innych. Dziś wiem, że prawdziwy rozwój nie polega wyłącznie na działaniu [...] - napisała.

Swój wpis opatrzyła kadrami, na których pozuje w stylowej, czarnej kreacji z imponującym dekoltem. Zaczesane gładko włosy i złota biżuteria nadały jej wygląd rodem z czerwonego dywanu w Hollywood. Pod postem błyskawicznie pojawiła się lawina pozytywnych komentarzy.

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Paulina Smaszcz i jej głośna kreacja

Dla spostrzegawczych fanów ta czarna suknia nie jest nowością. Paulina Smaszcz zaprezentowała się w niej już wcześniej w programie śniadaniowym "Mówię Wam" na antenie TVN. Wybór wieczorowej kreacji do porannego formatu mocno wyróżniał ją na tle pozostałych zaproszonych gości, a sama stylizacja wywołała wówczas w internecie niemałe poruszenie.

Wówczas w sieci zawrzało, a wielu komentujących uznało wieczorowy strój za całkowicie nieodpowiedni do charakteru porannego programu. Internauci twierdzili, że Paulina Smaszcz próbowała w ten sposób na siłę zwrócić na siebie uwagę, a fason sukni niepotrzebnie dodawał jej lat. Zwracano również uwagę na zbyt głęboki dekolt jak na standardy telewizji śniadaniowej. Obok neutralnych ocen, pojawiły się także liczne hejterskie wpisy.

Jak można się było spodziewać, Paulina Smaszcz nie zostawiła krytyki bez odpowiedzi i odniosła się do sprawy w obszernym wpisie na Instagramie. Rozpoczęła od przypomnienia swoich zawodowych osiągnięć oraz zaakcentowania, jak dużą wagę przywiązuje do wspierania innych kobiet. W dalszej części odniosła się bezpośrednio do fali negatywnych komentarzy, które wywołała jej śmiała stylizacja.

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