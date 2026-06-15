Paulina Smaszcz przedłużyła włosy i odsłoniła dekolt. Fani są zachwyceni jej nowym wizerunkiem

Paulina Smaszcz zaskakuje fanów nową fryzurą i odmienionym wyglądem

53-letnia ekspertka public relations funkcjonuje w rodzimym przemyśle rozrywkowym od dekad, jednak największe medialne zainteresowanie zyskała po ujawnieniu relacji Macieja Kurzajewskiego z Katarzyną Cichopek. Mimo że małżeństwo dziennikarki z prezenterem zakończyło się znacznie wcześniej, celebrytka chętnie i ostro komentowała nową miłość swojego byłego męża. Emocjonalne wpisy i wywiady skutkowały ostatecznie wezwaniami na sale rozpraw w sprawach o naruszenie dóbr osobistych.

Pod koniec maja Paulina Smaszcz zdecydowała się na bardzo wyraźną zmianę swojego codziennego wizerunku. Kobieta znana dotychczas z charakterystycznego cięcia postanowiła przedłużyć pasma i obecnie prezentuje się w gęstych lokach. Modyfikacja dotyczyła wyłącznie długości uczesania, jednak rezultat wizualny całkowicie odmienił rysy twarzy 53-letniej dziennikarki. Na premierowych kadrach opublikowanych w internecie celebrytka wyglądała niczym zupełnie inna osoba.

Odświeżony wygląd sprawił, że była żona Macieja Kurzajewskiego wydaje się optycznie młodsza o kilkadziesiąt lat. Użytkownicy mediów społecznościowych są pod ogromnym wrażeniem tej zmiany i nie szczędzą pochlebnych opinii pod adresem odmienionej gwiazdy. Sama autorka szkoleń dla kobiet również nie ukrywa wielkiej satysfakcji ze swojej odważnej, wiosennej metamorfozy.

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Głęboki dekolt Pauliny Smaszcz podczas wyjazdu do Stanów Zjednoczonych

Paulina Smaszczspędza obecnie czas za oceanem, gdzie wspólnie z Beatą Marciniak realizowała serię spotkań dedykowanych rozwojowi osobistemu. Prelegentki odwiedziły łącznie siedem amerykańskich miejscowości, spotykając się z uczestniczkami między innymi w Nowym Jorku oraz Filadelfii. Po zakończeniu zawodowych obowiązków specjalistka od wizerunku oficjalnie rozpoczęła okres wypoczynkowy na terenie Stanów Zjednoczonych.

Zakończenie cyklu szkoleń zostało podsumowane przez gwiazdę w rozbudowanym wpisie internetowym, w którym poruszyła temat trudności w relacjach damsko-męskich oraz wyraziła wdzięczność wobec słuchaczek. Uwaga internautów skupiła się jednak przede wszystkim na niezwykle śmiałym ubiorze celebrytki. 53-latka zaprezentowała się w ciemnej i bardzo eleganckiej kreacji, która mocno eksponowała jej biust.

Po zamknięciu spraw zawodowych ekspertka od public relations płynnie przeszła w tryb urlopowy, prezentując się fanom w skąpym, czerwonym kostiumie kąpielowym. Nawet podczas relaksu przy basenie nie przestaje jednak publikować inspirujących treści dla swojej internetowej społeczności.

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