Paulina Smaszcz znów zaskakuje. Gwiazda przeszła wielką metamorfozę i ma dużo dłuższe włosy

Julita Buczek
Julita Buczek
2026-06-10 10:58

Tym razem obyło się bez głośnych wypowiedzi i medialnych awantur. Paulina Smaszcz postawiła na zupełnie nowy wizerunek, czym mocno zaskoczyła swoich fanów. Takiej odsłony popularnej "Petardy" internauci się nie spodziewali.

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Była partnerka Macieja Kurzajewskiego od lat stawiała na charakterystyczny i wyrazisty styl. Zazwyczaj mówiło się o niej w kontekście ostrych wypowiedzi, w których nawiązywała do swojego dawnego związku. Od jakiegoś czasu Smaszcz prezentuje jednak zgoła odmienną postawę. W mediach jawi się jako osoba spokojniejsza i bardziej skupiona na własnym rozwoju. Jako mówczyni motywacyjna chętnie ukazuje w sieci kulisy swojego życia. Tym razem jednak zaskoczyła fanów spektakularną metamorfozą, która natychmiast stała się tematem numer jeden. Zmiana jej wyglądu robi niesamowite wrażenie.

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Gwiazda udostępniła w sieci relację z pobytu w salonie fryzjerskim, gdzie oddała się w ręce specjalistów. Krótkie i charakterystycznie ułożone włosy, z którymi Smaszcz była kojarzona do tej pory, odeszły w zapomnienie. W zamian zaprezentowała się w długich, mocno rozjaśnionych i lekko falowanych pasmach.

Sama celebrytka nie kryła zachwytu nad swoim nowym wizerunkiem. W internetowym wpisie zaznaczyła, że nigdy nie nosiła tak długich włosów i traktuje ten moment jako rozpoczęcie kolejnego rozdziału w swoim życiu. Podkreśliła przy tym, że nowa fryzura to nie próba odcięcia się od przeszłości, ale krok naprzód w stronę nowych przeżyć.

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Jej pobyt w profesjonalnym studiu urody obejmował nie tylko zmianę fryzury. Oprócz tego gwiazda skorzystała z usług makijażystki, a zwieńczeniem całej metamorfozy była specjalna sesja zdjęciowa.

Paulina Smaszcz ze sporym wzruszeniem wspominała też reakcję swoich najbliższych na nowy wygląd. Najbardziej zapadły jej w pamięć słowa jednego z synów, który miał stwierdzić, że rozpiera go duma. Dla celebrytki było to niezwykle ważne i symboliczne wyznanie, które udowadnia, że zewnętrzna przemiana jest odzwierciedleniem jej wewnętrznej metamorfozy.

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