Oceana po latach wraca po nagrody na Top of the Top Sopot Festival. Przed laty zdobyła Słowika Publiczności

"Endless summer" i "Cry cry" to piosenki, które na długo zapadły w pamięć wielu Polakom. Utwory te wylansowała Oceana, artystka pochodząca z Niemiec, która zdobyła niegdyś nad Wisłą ogromną popularność. Choć z czasem zniknęła z nagłówków polskich mediów, nie porzuciła muzyki. Teraz wraca do gry i po siedemnastu latach przerwy zaprezentuje się na Top of the Top Sopot Festival 2026, walcząc raz jeszcze o prestiżowego Bursztynowego Słowika.

Oceana zrobiła w Polsce oszałamiającą karierę

44-letnia obecnie artystka już od dziecka zajmowała się muzyką. Zanim podpisała profesjonalny kontrakt płytowy, pracowała jednak również jako tancerka. W 2008 roku Oceana Mahlmann zaprezentowała swój pierwszy singiel, "Cry cry", który zyskał status przeboju w Niemczech i wielu innych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Sukces na naszym rynku zaowocował powierzeniem jej wykonania oficjalnego hymnu mistrzostw Europy w piłce nożnej Euro 2012, zatytułowanego "Endless summer". Pomimo że jej sława w Polsce z czasem zmalała, a ona sama zajęła się innymi przedsięwzięciami i macierzyństwem, polska publiczność wciąż o niej pamięta.

"Cry cry" ze Słowikiem Publiczności w 2009 roku. Tak wtedy wyglądała gwiazda

Oprócz występów podczas Euro 2012 czy w "Tańcu z Gwiazdami", Oceana zaznaczyła swoją obecność w Polsce, biorąc udział w Sopot Festival. W 2009 roku stacja TVN zorganizowała 46. odsłonę tej ważnej imprezy w Operze Leśnej, na którą zaproszono artystów tak z Polski, jak i z całego świata

Polskę w międzynarodowej rywalizacji reprezentowała Kasia Wilk, jednak to zagraniczne wokalistki triumfowały. Główną nagrodę, Bursztynowego Słowika, jurorzy przyznali Gabrielli Cilmi z Australii za piosenkę "Sweet about me". Niemniej, to Oceana zdecydowanie zwyciężyła w głosowaniu widzów. Piosenka "Cry cry" otrzymała 37% głosów z SMS-ów, co dało jej Słowika Publiczności i potwierdziło, że jej muzyka cieszy się w Polsce ogromnym wzięciem. Zdjęcia z Sopot Festival 2009 znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Oceana powraca. Startuje w Top of the Top Sopot Festival 2026

Po upływie 17 lat Oceana znów powalczy o nagrody w Sopocie. Jest jedną z ośmiorga artystów wytypowanych do tegorocznej edycji konkursu o Bursztynowego Słowika, który odbędzie się 25 sierpnia. Na scenie zmierzy się z takimi wykonawcami jak: Ania Karwan, Jeremi Sikorski, Jovi, Kuba i Kuba, Kasia Sienkiewicz, Natalia Muianga oraz EMO i Sarsa.

NIE PRZEGAP: Top of the Top Sopot Festival 2026 - PROGRAM. Znamy dokładany harmonogram koncertów 24-27.08.2026

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