Kiedy odbędzie się pogrzeb Igi Cembrzyńskiej? Znamy planowaną datę

Iga Cembrzyńska zmarła w wieku 87 lat

Iga Cembrzyńska odeszła 30 lipca, miesiąc po swoich 87. urodzinach. Wiadomość o śmierci wybitnej artystki szybko obiegła media, wywołując falę wspomnień o jej niezwykłym talencie, charakterystycznym głosie i ekranowej charyzmie. O odejściu gwiazdy poinformował m.in. ks. Andrzej Luter, który w wzruszających słowach podkreślił, że aktorka "odeszła do swojego Andrzeja". Nawiązał tym samym do jej męża, Andrzeja Kondratiuka, wybitnego reżysera, z którym tworzyła niezapomniany duet na ekranie i w życiu prywatnym.

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Odeszła. Do swojego Andrzeja i do jego brata Janusza. Dziś zmarła IGA CEMBRZYŃSKA, wspaniała aktorka, piosenkarka. Osobowość. Żegnaj kochana Igo! Żal ogromny. Przypomnę najsłynniejszą czołówkę w dziejach polskiego kina, żeby uśmiechnąć się przez łzy - pisał Luter, publikując czołówkę z "Hydrozagadki".

Bogata kariera Igi Cembrzyńskiej trwała cztery dekady. Widzowie pokochali ją za niezapomniane kreacje w takich filmach jak "Rękopis znaleziony w Saragossie", "Hydrozagadka", "Stawka większa niż życie" oraz "Gwiezdny pył". Była artystką o wielu talentach: grała, śpiewała, pisała scenariusze i produkowała filmy. W latach 90. powołała do życia firmę Iga Film, wspierając artystyczne przedsięwzięcia swojego męża.

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Od lat unikała blasku fleszy

Ostatnie lata życia Igi Cembrzyńskiej nie należały do łatwych. Po odejściu ukochanego męża aktorka zmagała się z problemami zdrowotnymi, co skłoniło ją do wycofania się z życia publicznego. Pomimo tego w pamięci widzów na zawsze pozostanie ikoną polskiej kinematografii.

Kiedy odbędzie się pogrzeb Igi Cembrzyńskiej?

Pojawiają się pierwsze informacje dotyczące ostatniego pożegnania Igi Cembrzyńskiej. Uroczystości pogrzebowe artystki, która ostatnie lata spędziła nad polskim morzem, najprawdopodobniej odbędą się 17 sierpnia na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Wiele wskazuje na to, że aktorka spocznie w rodzinnym grobie, u boku swojego męża Andrzeja Kondratiuka i jego brata Janusza.

Pogrzeb może odbyć się z opóźnieniem z uwagi na czas wakacyjny. Wielu przyjaciół aktorki na początku sierpnia jest poza Warszawą - zdradziła osoba z otoczenia Cembrzyńskiej serwisowi 02.

Wiceprezeska Związku Artystów Scen Polskich, Anna Maria Buczek, w wywiadzie dla serwisu o2 mówiła o pogrzebie:

Na tę chwilę wiem, że planowany jest na 17 sierpnia, ale nie jest to jeszcze potwierdzone. Wiem, że z Zarządu Głównego ZASP w kontakcie z rodziną jest Filip Frątczak, członek ZASP - poinformowała nas Anna Maria Buczek, wiceprezeska Związku Artystów Scen Polskich.

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