Paulina Smaszcz pokazała wakacyjny kadr z basenu. Dziennikarka zdradza swoje plany na wakacje

Paulina Smaszcz w czerwonym bikini. Dziennikarka chwali się formą z Hiszpanii

Najnowsze ujęcie przedstawia celebrytkę w kusym bikini. Kobieta ma na sobie dopasowane okulary przeciwsłoneczne i trzyma w dłoni szklankę. Jako cel swojego wyjazdu dziennikarka wybrała jeden z hiszpańskich hoteli. Mocna opalenizna oraz widoczne tatuaże podkreślają pewność siebie, a sama postawa gwiazdy udowadnia jej świetną kondycję fizyczną.

Ten internetowy wpis momentalnie wywołał ogromne poruszenie wśród obserwatorów. Użytkownicy w sekcji komentarzy bardzo chętnie chwalili zgrabną figurę i pozytywną energię bijącą ze zdjęcia. Sama Paulina Smaszcz nieraz już zaznaczała, że metryka nie ma dla niej najmniejszego znaczenia i od lat regularnie dba o swoje ciało. Basenowa fotografia stanowi po prostu kolejny dowód ogromnej akceptacji własnego wyglądu przez byłą prezenterkę.

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Wakacyjne plany Pauliny Smaszcz. Dziennikarka wybiera Sardynię i Marbellę

Wakacyjna fotografia z basenu stanowiła zaledwie nawiązanie do minionych podróży. W dołączonym opisie celebrytka przedstawiła swoje zamiary na resztę lata i wskazała konkretnie Sardynię oraz Marbellę. Była prezenterka zamierza spędzić też trochę czasu w swoim domu, ponieważ ogromnie ceni sobie spokój pustej stolicy w sezonie urlopowym. Gwiazda planuje ponadto lekturę publikacji „Największy sekret” autorstwa Rhondy Byrne i relaks przy dźwiękach piosenki „Monika, ach Monika…” z repertuaru Wałów Jagiellońskich.

Paulina Smaszcz zdradza z kim spędzi urlop. Bliscy u boku celebrytki

Znana postać polskiego show-biznesu wyraźnie podkreśla wagę towarzystwa podczas nadchodzących wyjazdów. W internetowym poście wymieniła osoby, z którymi dzieli urlopowe chwile w ramach wakacji 2026. Na długiej liście znaleźli się syn, synowa, wnuczka oraz obecny partner ze swoimi pociechami. Do wypoczywającej gromady dołączą również dwa psy rasy mops o imionach Wanda i Bucky, bo to właśnie czas z najbliższymi gwarantuje dziennikarce najlepszą regenerację.

Ujęcia z letnich wojaży dziennikarki można obejrzeć w przygotowanej przez nas galerii.

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