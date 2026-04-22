Paulina i Maciej Orłosiowie nie szczędzili sobie czułości na premierze. Dzielą ich 22 lata. Widać?

Początki związku Macieja i Pauliny Orłosiów wzbudzały emocje

Relacja Macieja Orłosia i Pauliny Orłoś (wcześniej Koziejowskiej) od samego początku budziła ogromne zainteresowanie i liczne kontrowersje. Ich drogi splotły się pod koniec 2021 roku, a kilkanaście miesięcy później para oficjalnie potwierdziła swój związek. Głównym powodem medialnego poruszenia była znaczna różnica wieku, wynosząca 22 lata. Dla części obserwatorów był to powód do krytyki, dla innych dowód na to, że prawdziwa miłość nie patrzy w metrykę. Orłosiowie od początku podkreślali, że najważniejsze jest dla nich wzajemne uczucie, a negatywne komentarze jedynie umocniły ich relację.

Najlepszym potwierdzeniem ich słów są najnowsze fotografie z premiery ich wspólnego dzieła zatytułowanego "W związku". Małżonkowie zaprezentowali się na nich jako niezwykle zgrana i zakochana w sobie para.

Czwarta żona Macieja Orłosia. Ślub trzymany w tajemnicy

Początkowo Maciej Orłoś i Paulina Koziejowska starali się trzymać swój związek z dala od błysku fleszy, jednak z czasem zaczęli chętniej dzielić się w mediach społecznościowych fragmentami swojego życia, wspólnymi podróżami i romantycznymi chwilami. Choć na początku deklarowali, że formalizacja związku nie jest im potrzebna, fani nie ustawali w pytaniach o ślub. Ostatecznie para zdecydowała się na zaręczyny, a następnie zaślubiny.

Latem 2025 roku w mediach pojawiły się spekulacje o ceremonii ślubnej na Mauritiusie. Podejrzenia te podsycały zdjęcia z rajskiej wyspy, na których uważni obserwatorzy dostrzegli obrączki na palcach zakochanych. Prawda okazała się jednak inna. Ceremonia zaślubin odbyła się w Polsce, w tajemnicy przed mediami, a wyjazd na Mauritius był w rzeczywistości ich podróżą poślubną.

Dla Macieja Orłosia to już czwarte małżeństwo, podczas gdy dla Pauliny pierwsze. Oboje traktują ten związek niezwykle poważnie, co dziennikarka potwierdziła, przyjmując nazwisko męża. Obecnie małżonkowie emanują szczęściem, snując wspólne plany na przyszłość i realizując zawodowe projekty, czego dowodem jest ich nowa publikacja.

Paulina i Maciej Orłoś na premierze poradnika W związku

Oficjalna premiera poradnika o relacjach miłosnych zatytułowanego "W związku" odbyła się 21 kwietnia. Wydarzenie przyciągnęło liczne grono zaproszonych gwiazd. Głównymi bohaterami wieczoru byli jednak bezsprzecznie Orłosiowie, którzy swoją postawą udowadniają, że miłość można znaleźć na każdym etapie życia. Tego wieczoru Paulina nie mogła oderwać rąk od swojego męża, co nie umknęło uwadze zgromadzonych fotoreporterów. Zdjęcia z tego wydarzenia można obejrzeć w naszej galerii.