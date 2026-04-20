Andrzej Seweryn uhonorowany! Nagrodę wręczył mu sam prezydent Francji

Andrzej Seweryn laureatem nagrody im. Bronisława Geremka. Emmanuel Macron wręczył ją osobiście

Uroczystość miała niezwykle podniosły charakter i dostarczyła zgromadzonym wielu niezapomnianych wrażeń. Wybitny artysta odebrał prestiżowe odznaczenie prosto z rąk Emmanuela Macrona, który przyjechał do naszego kraju w związku z pierwszym Polsko-Francuskim Szczytem Międzyrządowym. To symboliczne spotkanie odbyło się na terenie Gdańska. Znakomity polski twórca filmowy oraz sceniczny na pewno był poruszony całym wydarzeniem.

Ten wybitny twórca od bardzo dawna buduje silne relacje z państwem francuskim, gdzie konsekwentnie umacniał swoją pozycję na arenie europejskiej i zyskiwał ogromny szacunek tamtejszej publiczności. Jako zasłużony aktor prestiżowej Comedie Francaise pracował także jako wykładowca we francuskiej szkole teatralnej. Jego gigantyczne zasługi w pielęgnowaniu sztuki naturalnie musiały zostać odpowiednio nagrodzone. Głowa państwa, przekazując statuetkę na terenie Europejskiego Centrum Solidarności, zwróciła uwagę na niesamowity kunszt artysty oraz jego wkład w zbliżanie obu państw.

Zobacz także: Supergwiazda zagra ojca Izabeli Łęckiej w nowej "Lalce". Rola jakby pisana dla niego. "Wybitna obsada"

Emmanuel Macron chwali Andrzeja Seweryna. Padły wzruszające słowa

W trakcie wydarzenia wielokrotnie akcentowano niezwykle silne więzi, które na stałe połączyły społeczeństwo Polski i Francji.

Jest pan osobą, która inspiruje oba nasze narody. A w naszym wielkim projekcie politycznym potrzebujemy marzeń. Kocha pan Polskę, kocha pan Francję, wolność i naszą Europę. (...) Od jakiegoś czasu kolejne władze polskie tłumaczyły nam, że Maria Skłodowska-Curie była Polką. Potem, i dzisiaj znowu się to wydarzyło, premier powiedział, że Fryderyk Chopin był Polakiem. I przyjęliśmy każdą z tych prowokacji. Teraz chcą, żebyśmy uwierzyli, że Andrzej Seweryn też jest Polakiem - słowa Macrona cytuje tvp.info.

Przywódca Francji jednoznacznie zaznaczył, że polski aktor to bez wątpienia właściwy kontynuator dzieła Bronisława Geremka.

Kocha pan wolność, Polskę, Francję, historię i naszą Europę. Kiedy widzimy pana na scenie, patrzymy, jakim jest pan człowiekiem, coś nas uderza. Niczego nie bierze pan ot, tak.

Nie waham się nazwać Polski i Francji ojczyznami, bo ojczyzna to nie jest tylko miejsce urodzenia. Polska dała mi życiowych i zawodowych mistrzów. Wskazała źródła, kulturę, historię, które są podwaliną mojej tożsamości - mówił Seweryn.

Wśród zaproszonych znalazł się między innymi premier Donald Tusk, co dodatkowo podkreśliło rangę wydarzenia.

Zobacz także: Andrzej Seweryn wystąpi w nowych odcinkach "Rancza". Artur Barciś zdradza pierwsze szczegóły

Zobacz więcej zdjęć. Pogrzeb Wojciecha Morawskiego. Wzruszająca ceremonia w kościele! Tak pożegnano muzyka Perfectu. Nie mogło zabraknąć Zbigniewa Hołdysa

Andrzej Seweryn: „Nie wiem, co to jest show-biznes”