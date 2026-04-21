Pascal Brodnicki po raz kolejny został ojcem. Kucharz przedstawił nową partnerkę na gali

Coroczna Gala Osobowości i Sukcesy Roku regularnie nagradza wybitne przedsiębiorstwa, instytucje oraz postaci ze świata show-biznesu. Najnowsza odsłona tej imprezy miała miejsce 19 kwietnia w niedzielę w jednym z warszawskich hoteli. Statuetkę zabrał do domu między innymi Pascal Brodnicki, znany kucharz oraz świeżo upieczony juror w formacie "Masterchef".

Otrzymana nagroda zyskała dla niego wyjątkowy wymiar ze względu na datę wręczenia. Ceremonia odbyła się w okolicach 20 kwietnia, czyli podczas pierwszych oficjalnych obchodów Dnia Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Telewizyjny szef kuchni przyszedł na świat w rodzinie francusko-polskiej, przez co obie narodowe tradycje są mu niezwykle bliskie. To właśnie we Francji zdobywał profesjonalne szlify gastronomiczne, natomiast w Polsce odnalazł życiowe fundamenty, wartości oraz siłę do działania.

Pascal Brodnicki przedstawił na Instagramie ukochaną Martę

Uroczystość skłoniła gwiazdora do osobistych wyznań. Pascal Brodnicki udostępnił w serwisie Instagram emocjonalny wpis, w którym oficjalnie potwierdził tożsamość swojej obecnej partnerki i rozwiał wszelkie wątpliwości na temat życia prywatnego.

Marta… dziękuję Ci za miłość, spokój i piękne życie, które razem budujemy. Za naszą córkę i za radość, którą każdego dnia wnosisz do mojego życia.

Znany z telewizji kucharz wspomniał w tej samej publikacji o swoim tacie, któremu zawdzięcza przywiązanie do polskości. Podkreślił jednocześnie, że kraj nad Sekwaną zaszczepił w nim pasję do marzeń. Swoją internetową wypowiedź zwieńczył bardzo zabawnym i klasycznym akcentem.

Niech żyje przyjaźń polsko-francuska. Merci Bardzo.

Pascal Brodnicki i Agnieszka Mielczarek rozstali się w 2020 roku

Przez wiele lat ulubieniec widzów tworzył związek z Agnieszką Mielczarek, z którą doczekał się syna. Ich relacja zakończyła się ostatecznie w 2020 roku. Od tego momentu gwiazdor konsekwentnie unikał publicznych opowieści o swoich sprawach sercowych. Najnowsze doniesienia potwierdzają jednak, że zbudował szczęśliwy dom u boku Marty i powitał na świecie kolejnego potomka.