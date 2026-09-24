Orkiestra zamiast zwykłego telewizyjnego dżingla. Za nową muzyką „19.30” stoi znany artysta

Wystarczy kilka pierwszych dźwięków, aby widz wiedział, że rozpoczyna się program informacyjny. Telewizyjne sygnały bywają krótkie, ale często zostają w pamięci na całe lata. Stworzenie takiej muzyki wymaga więc nie tylko kompozytorskiego pomysłu, lecz także umiejętności zamknięcia charakteru programu w kilkunastu sekundach. Tym razem zadanie powierzono artyście, którego trudno kojarzyć z typowymi telewizyjnymi dżinglami. Łukasz L.U.C. Rostkowski skomponował nową oprawę muzyczną programu „19.30”. Widzowie TVP usłyszeli ją po raz pierwszy 23 września 2026 roku.

L.U.C. stworzył nową muzykę do programu „19.30”

Nowa oprawa zastąpiła sygnał wykorzystywany od 21 grudnia 2023 roku, czyli od pierwszego wydania „19.30”. Muzyka L.U.C.-a towarzyszy odświeżonej czołówce oraz zmienionemu sposobowi rozpoczynania programu. Kompozytor nie pracował nad projektem sam. Nagrania powstały we współpracy z muzykami Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie oraz Rebel Babel Film Orchestra. To połączenie jest charakterystyczne dla jego twórczości – artysta od lat zestawia brzmienie orkiestry z elektroniką, hip-hopem i muzyką filmową.

L.U.C. przyznał, że przygotowanie oprawy było dla niego „wielkim zaszczytem, a zarazem ogromnym wyzwaniem”. Chciał połączyć tradycję z nowoczesnością i stworzyć muzykę, która nie tylko podkreśli powagę informacji, ale również wniesie do programu odrobinę nadziei.

Jak zmieniła się czołówka „19.30”?

Muzyka jest częścią większej metamorfozy programu. Zmieniono czołówkę, sposób prezentowania najważniejszych tematów oraz niektóre elementy realizacji. W nowej sekwencji pojawiają się twarze różnych ludzi, strażak, dziecko otoczone balonami, gołąb i robot. Jej finałem jest duże zbliżenie ludzkiego oka, z którego wyłania się logo „19.30”. Znak zostaje następnie przeniesiony do studia z wykorzystaniem rozszerzonej rzeczywistości.

Zmieniło się również samo otwarcie wydania. Zamiast wcześniejszego przejścia przez reżyserkę widzowie najpierw oglądają prowadzącego w przyciemnionym studiu, a następnie pełnoekranową czołówkę. Główny temat programu jest teraz zapowiadany przez prezentera siedzącego za stołem.

Odświeżoną oprawę otrzymała także prognoza pogody. Muzyka przygotowana przez L.U.C.-a ma ponadto stać się częścią nowego brzmienia anteny TVP Info.

Od hip-hopu do wielkich orkiestr

Łukasz Rostkowski rozpoczynał karierę jako raper, producent i autor eksperymentalnych projektów, w których słowo było równie ważne jak dźwięk. Od początku trudno było jednak zamknąć jego twórczość w jednym gatunku. Na kolejnych płytach łączył hip-hop z jazzem, elektroniką, muzyką klasyczną i rozbudowanymi formami narracyjnymi. Tworzył albumy koncepcyjne, słuchowiska i multimedialne widowiska. Z czasem orkiestra stała się jednym z jego najważniejszych narzędzi.

W 2015 roku powołał do życia Rebel Babel Ensemble – międzynarodowy projekt łączący muzyków orkiestr dętych z artystami reprezentującymi hip-hop, jazz, folk i muzykę filmową. Z tej idei wyrosła również Rebel Babel Film Orchestra, która uczestniczyła w nagraniu oprawy „19.30”.

Muzyka do „Chłopów” przyniosła mu ogromną popularność

Jednym z najważniejszych projektów w karierze L.U.C.-a była ścieżka dźwiękowa do animowanego filmu „Chłopi” w reżyserii DK i Hugh Welchmanów. Kompozytor sięgnął w niej do polskiej muzyki ludowej, ale połączył ją ze współczesnym rozmachem i filmową dramaturgią.

Do nagrań zaprosił artystów reprezentujących różne tradycje i muzyczne pokolenia. Powstała muzyka intensywna, rytmiczna i mocno osadzona w kulturze ludowej. Utwory z filmu zaczęły funkcjonować również poza kinem, a projekt był prezentowany podczas koncertów jako widowisko „Chłopi – Tańcuj Remixed”.

Sukces ścieżki dźwiękowej przypomniał szerokiej publiczności, że muzyka L.U.C.-a potrafi opowiadać historię nawet bez słów. W przypadku programu informacyjnego skala jest mniejsza, lecz odpowiedzialność równie duża – krótki motyw ma być rozpoznawalny, poważny i odporny na szybkie starzenie.

Nowa muzyka „19.30” podzieliła widzów

Zmiana oprawy niemal natychmiast wywołała komentarze. Część odbiorców doceniła rozmach nowej muzyki oraz udział orkiestry. Inni uznali czołówkę za zbyt rozbudowaną lub woleli wcześniejszy sygnał programu. Takie reakcje nie są zaskoczeniem. Muzyka programów informacyjnych towarzyszy widzom codziennie, dlatego nawet niewielka zmiana może wywołać silniejsze emocje niż nowa oprawa jednorazowego widowiska.

Kompozycja L.U.C.-a dopiero zaczyna budować własne skojarzenia. Jeśli pozostanie z programem na dłużej, dla części widzów może stać się jednym z tych telewizyjnych motywów, które po latach rozpoznaje się już po pierwszych sekundach.

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