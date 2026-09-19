Muzyka z „Chłopów” zabrzmi po raz ostatni na żywo. L.U.C. zaprasza do finałowego tańca

L.U.C. żegna koncertowy projekt „Chłopi”

Ścieżka dźwiękowa do filmu „Chłopi” okazała się czymś znacznie większym niż muzycznym dodatkiem do kinowej produkcji. Kompozycje stworzone przez Łukasza L.U.C. Rostkowskiego zaczęły żyć własnym życiem, a koncerty z udziałem Rebel Babel Film Orchestra przyciągały publiczność w całej Polsce. Po kilkuletniej trasie przyszedł jednak czas na pożegnanie.

Finałowa odsłona projektu nosi wymowny tytuł „Ostatni taniec”. W sobotę 19 września 2026 roku widowisko dotrze do Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu. Tego dnia muzycy pojawią się w Sali Głównej ORLEN dwukrotnie – pierwszy koncert rozpocznie się o godzinie 17:00, a drugi o 20:00.

Organizatorzy zapowiadają, że będzie to ostatnia okazja, aby właśnie we Wrocławiu usłyszeć repertuar z „Chłopów” w tak rozbudowanej koncertowej formie. Na scenie zabrzmią zarówno utwory instrumentalne, jak i piosenki napisane do malowanej ekranizacji powieści Władysława Reymonta.

Nie tylko orkiestra. „Chłopi” ponownie ożyją na ekranie

Wrocławskie koncerty nie będą zwykłym wykonaniem filmowej ścieżki dźwiękowej. Jednym ze znaków rozpoznawczych całego projektu jest połączenie muzyki z obrazem. Widzowie zobaczą animowane malarstwo nawiązujące do wizualnego stylu filmu DK i Hugh Welchmanów.

Produkcja została zrealizowana techniką animacji malarskiej. Najpierw nakręcono sceny z udziałem aktorów, a następnie każdą klatkę przetworzono w obraz inspirowany między innymi twórczością artystów Młodej Polski. Ten sam świat kolorów, faktur i dynamicznych pociągnięć pędzla towarzyszy koncertowej wersji „Chłopów”.

Ludowy charakter widowiska podkreśli również obecność reprezentacyjnego Dolnośląskiego Zespołu Pieśni i Tańca „Wrocław”. Połączenie orkiestry, tradycyjnego tańca i multimedialnej scenografii ma ponownie przenieść publiczność do barwnego, ale także pełnego gwałtownych emocji świata Lipiec.

Soundtrack z „Chłopów” odniósł ogromny sukces

Muzyka L.U.C. połączyła tradycyjne melodie i słowiańskie inspiracje ze współczesnym brzmieniem. Dzięki temu utwory trafiły nie tylko do miłośników muzyki filmowej. Popularność zdobyły również w serwisach streamingowych i mediach społecznościowych. Według informacji przekazanych przez organizatorów nagrania z filmu zgromadziły łącznie ponad 60 milionów odtworzeń i wyświetleń. Album w ciągu trzech miesięcy uzyskał status platynowej płyty. Ścieżkę dźwiękową nagrodzono także Fryderykiem oraz Polską Nagrodą Filmową Orzeł.

Szczególną popularność zdobył utwór „Jesień – Tańcuj”, wykonywany przez L.U.C. i Rebel Babel Film Orchestra wspólnie z Kayah, Dagadaną oraz Laboratorium Pieśni. Żywiołowa kompozycja stała się podstawą internetowego wyzwania tanecznego i pomogła muzyce z „Chłopów” wyjść daleko poza sale kinowe.

Kiedy i gdzie odbędzie się „Ostatni taniec”?

Dwa wrocławskie koncerty L.U.C. i Rebel Babel Film Orchestra odbędą się w sobotę 19 września 2026 roku w Sali Głównej ORLEN Narodowego Forum Muzyki przy placu Wolności 1. Pierwszy występ rozpocznie się o godzinie 17:00, natomiast drugi zaplanowano na godzinę 20:00. Oba należą do finałowej trasy projektu „Muzyka z filmu Chłopi – Ostatni taniec”. Dla publiczności będzie to pożegnanie projektu, który pokazał, że filmowa ścieżka dźwiękowa może zamienić się w samodzielne, pełnowymiarowe widowisko. Po ostatnich dźwiękach zamknie się ważny rozdział w karierze L.U.C. i Rebel Babel Film Orchestra – choć muzyka, która poderwała Polskę do tańca, z pewnością jeszcze długo nie zniknie z playlist słuchaczy.

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