Sara James długo nie śpiewała po polsku. Teraz pokaże swoją odważniejszą twarz

Sara James miała zaledwie 13 lat, kiedy zachwyciła widzów „The Voice Kids”, a chwilę później reprezentowała Polskę w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior. Jej kariera od początku rozwijała się w zawrotnym tempie. Występy na międzynarodowych scenach, anglojęzyczny repertuar i współpraca z zagranicznymi twórcami sprawiły, że szybko przestała być postrzegana wyłącznie jako dziecięca gwiazda telewizyjnego talent show. Dziś Sara James ma 18 lat i staje przed kolejnym ważnym momentem. 25 września do sieci trafi jej nowy singiel „Zrób to dla mnie”. Będzie to pierwszy od dłuższego czasu utwór wokalistki nagrany w języku polskim.

Sara James wraca do śpiewania po polsku

Artystka pokazała już okładkę singla i udostępniła krótkie zapowiedzi nowego materiału. Nie ukrywa, że premiera wiele dla niej znaczy. W mediach społecznościowych podkreśliła, że to jej „pierwszy numer po polsku od mega długiego czasu”. Tytuł „Zrób to dla mnie” oraz sposób, w jaki wokalistka promuje nagranie, sugerują bardziej bezpośrednią i pewną siebie odsłonę. Na pełną ocenę piosenki trzeba jednak zaczekać do premiery. Już teraz wiadomo natomiast, że wybór języka polskiego nie jest przypadkowym detalem.

Przez ostatnie lata Sara James konsekwentnie rozwijała repertuar, który mógł trafić również do zagranicznych słuchaczy. Powrót do ojczystego języka może pozwolić jej opowiedzieć o emocjach w bardziej osobisty sposób i ponownie zbliżyć się do publiczności, która poznała ją na początku kariery.

Od „The Voice Kids” do własnego muzycznego świata

Ogólnopolską popularność Sara James zdobyła w 2021 roku dzięki zwycięstwu w czwartej edycji „The Voice Kids”. W tym samym roku zajęła drugie miejsce w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior z utworem „Somebody”. Kolejnym ważnym krokiem był udział w amerykańskim programie „America’s Got Talent”. Jej występ zrobił tak duże wrażenie na jurorach, że Simon Cowell przyznał jej Złoty Przycisk. Wokalistka ponownie udowodniła wówczas, że potrafi poradzić sobie nie tylko przed polską publicznością.

Wczesne sukcesy miały jednak także drugą stronę. Sara weszła do branży jako bardzo młoda osoba, a każdy kolejny utwór był porównywany z osiągnięciami nastolatki, która zachwycała w telewizyjnych konkursach. Przejście od dziecięcej gwiazdy do dorosłej artystki stało się więc jednym z najważniejszych wyzwań w jej karierze.

Album „Playhouse” opowiadał o dorastaniu

W listopadzie 2024 roku ukazał się debiutancki album Sary James zatytułowany „Playhouse”. Materiał powstawał przez trzy lata i łączył pop, R&B, elektronikę oraz elementy rapu. Płyta była zapisem okresu, w którym młoda wokalistka próbowała odnaleźć własny język oraz miejsce w muzycznej branży. Pojawiały się na niej opowieści o dorastaniu, emocjach, presji i doświadczeniach zbieranych od momentu pierwszego dużego występu. Sara podkreślała wówczas, że album pozwala lepiej ją poznać – nie przez ekran telewizora i media społecznościowe, lecz poprzez jej własną muzykę. W 2025 roku wydawnictwo doczekało się rozszerzonej wersji „Playhouse… The Full Story”.

„Price Tag” pokazało ciemniejszą stronę sukcesu

Wiosną 2026 roku Sara James wydała anglojęzyczny singiel „Price Tag”. Piosenka opowiadała o cenie, jaką młody artysta może zapłacić za popularność. W tekście pojawiały się presja, oczekiwania, zmęczenie oraz ograniczenie prywatności. Symboliczny był również teledysk wyreżyserowany przez Grzegorza Łacha. Jego akcję osadzono w hipermarkecie, a świat pełen półek, cen i mechanicznie poruszających się postaci można było odczytać jako metaforę branży, która próbuje zamienić artystę w produkt. „Price Tag” pokazało, że Sara chce mówić nie tylko o blaskach kariery, lecz także o jej mniej atrakcyjnej stronie. „Zrób to dla mnie” może rozwinąć ten bardziej osobisty kierunek – tym razem bez językowego dystansu.

Kiedy premiera piosenki „Zrób to dla mnie”?

Nowy singiel Sary James ukaże się w piątek, 25 września 2026 roku. Utwór będzie dostępny w serwisach streamingowych. Dla wokalistki będzie to coś więcej niż kolejna premiera. Angielskie piosenki pomogły jej budować międzynarodową karierę, ale nagranie po polsku może pokazać, jak dziś chce komunikować się z rodzimą publicznością.

Sara James nie jest już dzieckiem wykonującym piosenki przygotowane na potrzeby telewizyjnego konkursu. Ma za sobą debiutancki album, pierwszą trasę i występy na światowych scenach. Teraz próbuje zdefiniować siebie na nowo – już nie jako muzyczne odkrycie, lecz jako dorosłą artystkę świadomie wybierającą własny kierunek.

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